Деятельность Армянской АЭС должна быть срочно прекращена, заявили в Баку
Азербайджанский омбудсмен Алиева призвала приостановить работу Мецаморской АЭС в Армении
Армянская АЭС вблизи города Мецамор. Архивное фото
БАКУ, 25 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международным правозащитным организациям с призывом приостановить деятельность Мецаморской АЭС в Армении, сообщает аппарат омбудсмена.
Ранее в ЕС призвали Армению закрыть свою атомную электростанцию по причине того, что ее нельзя модернизировать для полного соответствия международно-признанным стандартам ядерной безопасности. В октябре прошлого года гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Армению заявил об улучшении ситуации в области обеспечения безопасности Армянской АЭС.
"В обращении Алиевой к международным правозащитным организациям указано, что во избежание очередной катастрофы, подобной в Чернобыле и Фукусиме, деятельность Мецаморской АЭС должна быть срочно прекращена, а ее радиоактивные отходы должны быть взяты под строгий международный контроль", – отмечается в сообщении.
У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.
Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.