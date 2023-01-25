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Деятельность Армянской АЭС должна быть срочно прекращена, заявили в Баку - РИА Новости, 25.01.2023
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Деятельность Армянской АЭС должна быть срочно прекращена, заявили в Баку
Деятельность Армянской АЭС должна быть срочно прекращена, заявили в Баку - РИА Новости, 25.01.2023
Деятельность Армянской АЭС должна быть срочно прекращена, заявили в Баку
Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международным правозащитным организациям с призывом приостановить деятельность... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:15
2023-01-25T14:15
в мире
армения
азербайджан
армянская аэс
магатэ
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БАКУ, 25 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международным правозащитным организациям с призывом приостановить деятельность Мецаморской АЭС в Армении, сообщает аппарат омбудсмена. Ранее в ЕС призвали Армению закрыть свою атомную электростанцию по причине того, что ее нельзя модернизировать для полного соответствия международно-признанным стандартам ядерной безопасности. В октябре прошлого года гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Армению заявил об улучшении ситуации в области обеспечения безопасности Армянской АЭС. "В обращении Алиевой к международным правозащитным организациям указано, что во избежание очередной катастрофы, подобной в Чернобыле и Фукусиме, деятельность Мецаморской АЭС должна быть срочно прекращена, а ее радиоактивные отходы должны быть взяты под строгий международный контроль", – отмечается в сообщении. У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.
https://ria.ru/20230124/obvinenie-1847055149.html
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846701868.html
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в мире, армения, азербайджан, армянская аэс, магатэ
В мире, Армения, Азербайджан, Армянская АЭС, МАГАТЭ
14:15 25.01.2023
 
Деятельность Армянской АЭС должна быть срочно прекращена, заявили в Баку

Азербайджанский омбудсмен Алиева призвала приостановить работу Мецаморской АЭС в Армении

© РИА Новости / Р. Мангасарян / Перейти в медиабанкАрмянская АЭС вблизи города Мецамор
Армянская АЭС вблизи города Мецамор - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Р. Мангасарян
Перейти в медиабанк
Армянская АЭС вблизи города Мецамор. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международным правозащитным организациям с призывом приостановить деятельность Мецаморской АЭС в Армении, сообщает аппарат омбудсмена.
Ранее в ЕС призвали Армению закрыть свою атомную электростанцию по причине того, что ее нельзя модернизировать для полного соответствия международно-признанным стандартам ядерной безопасности. В октябре прошлого года гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Армению заявил об улучшении ситуации в области обеспечения безопасности Армянской АЭС.
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"В обращении Алиевой к международным правозащитным организациям указано, что во избежание очередной катастрофы, подобной в Чернобыле и Фукусиме, деятельность Мецаморской АЭС должна быть срочно прекращена, а ее радиоактивные отходы должны быть взяты под строгий международный контроль", – отмечается в сообщении.
У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.
Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.
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