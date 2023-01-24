https://ria.ru/20230124/zaes-1847188301.html

Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси

Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси - РИА Новости, 24.01.2023

Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси

Для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно политическое решение, заявил генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:58

2023-01-24T19:58

2023-01-24T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

европарламент

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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно политическое решение, заявил генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента. "В конечном счете, нам нужно политическое решение. Технические аспекты обсуждались достаточно. Мы знаем, что надо делать, а что - нет, чтобы создать и признать эту зону... Надеюсь, что мы сможем реализовать это", - заявил Гросси, трансляцию заседания ведет сайт ЕП.

https://ria.ru/20230124/aes-1847187140.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, европарламент