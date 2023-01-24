https://ria.ru/20230124/zaes-1847188301.html
Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси
Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси - РИА Новости, 24.01.2023
Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси
Для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно политическое решение, заявил генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:58
2023-01-24T19:58
2023-01-24T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
европарламент
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно политическое решение, заявил генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента. "В конечном счете, нам нужно политическое решение. Технические аспекты обсуждались достаточно. Мы знаем, что надо делать, а что - нет, чтобы создать и признать эту зону... Надеюсь, что мы сможем реализовать это", - заявил Гросси, трансляцию заседания ведет сайт ЕП.
https://ria.ru/20230124/aes-1847187140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Европарламент
Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси
Директор МАГАТЭ Гросси: для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политическое решение