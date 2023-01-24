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Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/zaes-1847188301.html
Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси
Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси - РИА Новости, 24.01.2023
Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси
Для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно политическое решение, заявил генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:58
2023-01-24T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
европарламент
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно политическое решение, заявил генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента. "В конечном счете, нам нужно политическое решение. Технические аспекты обсуждались достаточно. Мы знаем, что надо делать, а что - нет, чтобы создать и признать эту зону... Надеюсь, что мы сможем реализовать это", - заявил Гросси, трансляцию заседания ведет сайт ЕП.
https://ria.ru/20230124/aes-1847187140.html
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в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Европарламент
19:58 24.01.2023
 
Для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политрешение, заявил Гросси

Директор МАГАТЭ Гросси: для создания защитной зоны вокруг ЗАЭС нужно политическое решение

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Для создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно политическое решение, заявил генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
"В конечном счете, нам нужно политическое решение. Технические аспекты обсуждались достаточно. Мы знаем, что надо делать, а что - нет, чтобы создать и признать эту зону... Надеюсь, что мы сможем реализовать это", - заявил Гросси, трансляцию заседания ведет сайт ЕП.
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 19:53Специальная военная операция на Украине
Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭЕвропарламент
 
 
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