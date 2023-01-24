https://ria.ru/20230124/yuar-1847139057.html

В ЮАР ряд партий подали в суд на власти страны из-за энергокризиса

В ЮАР ряд партий подали в суд на власти страны из-за энергокризиса - РИА Новости, 24.01.2023

В ЮАР ряд партий подали в суд на власти страны из-за энергокризиса

Несколько политических партий, союзов и общественных организаций ЮАР обратились в Верховный суд в Претории с просьбой провести срочное слушание по вопросу о... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:57

2023-01-24T16:57

2023-01-24T16:57

в мире

сирил рамафоса

юар

претория

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несколько политических партий, союзов и общественных организаций ЮАР обратились в Верховный суд в Претории с просьбой провести срочное слушание по вопросу о принимаемых властями страны, включая президента, мерах на фоне продолжающихся сбоев в энергоснабжении, сообщает местный портал News24. Политики стремятся добиться отмены повышения тарифов, введенного Национальным энергетическим регулятором ЮАР, требуя запретить отключать от электричества ряд объектов в сфере здравоохранения, образования, водоснабжения, продовольствия, а также хотят получить план правительства по разрешению энергетического кризиса. Согласно поданному в суд заявлению, истцы хотят привлечь ответчиков к ответственности и заставить их раскрыть план по смягчению последствий кризиса. Отмечается, что список ответчиков включает в себя президента страны Сирила Рамафосу, государственную энергетическую компанию Eskom, ряд министров и правительство ЮАР. "Правительство должно прийти в суд и объяснить, почему люди должны умирать в больницах", - заявил один из истцов, лидер южноафриканской независимой партии BOSA Ммуси Маймане. Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране. Местные СМИ сообщали, что ежедневные отключения электричества в моменты пиковой нагрузки происходили в ЮАР в ноябре, декабре и первой половине января.

https://ria.ru/20221218/energokrizis-1839592498.html

https://ria.ru/20230122/iskopaemye-1846577131.html

юар

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в мире, сирил рамафоса, юар, претория