https://ria.ru/20230124/vystavka-forum-1847017267.html

РИА Новости анонсирует VR-проект на выставке-форуме "Уникальная Россия"

РИА Новости анонсирует VR-проект на выставке-форуме "Уникальная Россия" - РИА Новости, 24.01.2023

РИА Новости анонсирует VR-проект на выставке-форуме "Уникальная Россия"

VR-проекты РИА Новости будут представлены на 3-ей Художественно-промышленной выставке-форуме "Уникальная Россия" вместе с анонсом новой VR-премьеры. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:00

2023-01-24T12:00

2023-01-24T12:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. VR-проекты РИА Новости будут представлены на 3-ей Художественно-промышленной выставке-форуме "Уникальная Россия" вместе с анонсом новой VR-премьеры.Интерактивный проект "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" создается специалистами РИА Новости по заказу Ассоциации "Наследие и Традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он призван популяризировать народные промыслы в современном формате. Премьера проекта запланирована на лето 2023 года."Игра ремесел" — это просветительская игра, в которой можно узнать об уникальных художественных традициях, технике и канонах традиционного искусства разных территорий страны и мест бытования многовековых художественных промыслов. Проект даст пользователям возможность преобразить игровое пространство, в котором современные предметы сочетаются с элементами нематериального наследия народов России.Надев очки виртуальной реальности, игрок получит возможность вооружиться палитрой и кистью и изучить особенности народных росписей — гжели, хохломы, палеха и не только. Оставаясь в виртуальной реальности, он сможет преобразить в цвета и узоры традиционных росписей современные предметы и пространство.На мероприятии будут представлены выставочные версии еще двух премьерных исторически-просветительских VR-проектов медиагруппы "Россия сегодня"."VR-археология: тайны Куликова поля" — интерактивный квест в виртуальной реальности, позволяющий примерить на себя роли современного археолога, реставратора и реконструктора. В выставочной версии проекта пользователь окажется на стрельбище Куликова поля и сможет отточить мастерство стрельбы из боевого лука."Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" — документальный VR-квест о великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. В нем рассказывается о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Выставочная версия проекта включает три сцены: пользователь сможет узнать о тонкостях торговли с туземцами острова Нуку-Хива и выковать топор для вождя их племени, стать участником битвы на Балтике или выстроить маршрут по звездам, чтобы успешно завершить кругосветное плавание.3-я Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" — одно из крупнейших мероприятий, направленных на сохранение и распространение информации о великих достижениях и уникальных культурных особенностях нашей страны. Оно пройдет в Москве в Гостином дворе с 24 января по 5 февраля.На выставке будут представлены культура и искусство России: ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат, кукольное искусство и др. Помимо этого гостей ожидают деловые конференции, интерактивные инсталляции, мастер-классы и культурная программа.Выставка-форум проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России, Министерства иностранных дел РФ. Посетить ее и ознакомиться с проектами РИА Новости возможно по входному билету.

https://ria.ru/20221222/konkurs-1840452146.html

https://ria.ru/20221214/prezentatsiya-1838654256.html

https://ria.ru/20221210/konkurs-1837778557.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, риа новости