https://ria.ru/20230124/vyezd-1847119422.html

Госдума обязала депутатов уведомлять о выезде за рубеж

Госдума обязала депутатов уведомлять о выезде за рубеж - РИА Новости, 24.01.2023

Госдума обязала депутатов уведомлять о выезде за рубеж

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поставление, которым предлагается обязать депутатов уведомлять в письменном виде профильную комиссию или... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:08

2023-01-24T16:08

2023-01-24T16:27

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поставление, которым предлагается обязать депутатов уведомлять в письменном виде профильную комиссию или председателя Думы о планируемом выезде за пределы РФ (кроме служебных командировок). Согласно поставлению, депутаты Думы, кроме членов Совета ГД, председателей комитетов и комиссий, должны будут уведомлять в письменной форме комиссию по мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы РФ, за исключением направления в служебную командировку по распоряжению спикера ГД. Члены Совета Думы и главы комитетов и комиссий, в свою очередь, должны будут уведомлять о планируемом выезде за рубеж напрямую спикера палаты, следует из текста документа. Ранее во вторник депутат Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что Володин предложил обязать депутатов ГД уведомлять о выезде за границу. Депутат Артем Прокофьев (КПРФ) также сообщил о предложении Володина обязать депутатов уведомлять о выезде за границу, по его словам, также прозвучало предложение попросить главы фракций проанализировать, кто из депутатов выезжал за рубеж во время новогодних праздников, и продумать ответственность. Как пояснил ранее РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов, норма, согласно которой депутатам Госдумы следует предупреждать о выезде за границу, будет рекомендательной, так как закон не ограничивает парламентариев в праве выезжать за границу.Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский ранее заявил РИА Новости, что решение особенно важно в текущей ситуации, а сама мера - "давно просилась". Обязанность будет закреплена в регламенте Думы, добавлял он.

https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html

https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html

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Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф