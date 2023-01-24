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Госдума обязала депутатов уведомлять о выезде за рубеж
Госдума обязала депутатов уведомлять о выезде за рубеж - РИА Новости, 24.01.2023
Госдума обязала депутатов уведомлять о выезде за рубеж
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поставление, которым предлагается обязать депутатов уведомлять в письменном виде профильную комиссию или... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:08
2023-01-24T16:08
2023-01-24T16:27
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поставление, которым предлагается обязать депутатов уведомлять в письменном виде профильную комиссию или председателя Думы о планируемом выезде за пределы РФ (кроме служебных командировок). Согласно поставлению, депутаты Думы, кроме членов Совета ГД, председателей комитетов и комиссий, должны будут уведомлять в письменной форме комиссию по мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы РФ, за исключением направления в служебную командировку по распоряжению спикера ГД. Члены Совета Думы и главы комитетов и комиссий, в свою очередь, должны будут уведомлять о планируемом выезде за рубеж напрямую спикера палаты, следует из текста документа. Ранее во вторник депутат Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что Володин предложил обязать депутатов ГД уведомлять о выезде за границу. Депутат Артем Прокофьев (КПРФ) также сообщил о предложении Володина обязать депутатов уведомлять о выезде за границу, по его словам, также прозвучало предложение попросить главы фракций проанализировать, кто из депутатов выезжал за рубеж во время новогодних праздников, и продумать ответственность. Как пояснил ранее РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов, норма, согласно которой депутатам Госдумы следует предупреждать о выезде за границу, будет рекомендательной, так как закон не ограничивает парламентариев в праве выезжать за границу.Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский ранее заявил РИА Новости, что решение особенно важно в текущей ситуации, а сама мера - "давно просилась". Обязанность будет закреплена в регламенте Думы, добавлял он.
https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html
https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html
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политика, россия, госдума рф
Политика, Россия, Госдума РФ
16:08 24.01.2023 (обновлено: 16:27 24.01.2023)
Госдума обязала депутатов уведомлять о выезде за рубеж
Госдума приняла постановление, обязывающее депутатов уведомлять о выезде за рубеж
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поставление, которым предлагается обязать депутатов уведомлять в письменном виде профильную комиссию или председателя Думы о планируемом выезде за пределы РФ (кроме служебных командировок).
Согласно поставлению, депутаты Думы, кроме членов Совета ГД, председателей комитетов и комиссий, должны будут уведомлять в письменной форме комиссию по мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы РФ, за исключением направления в служебную командировку по распоряжению спикера ГД. Члены Совета Думы и главы комитетов и комиссий, в свою очередь, должны будут уведомлять о планируемом выезде за рубеж напрямую спикера палаты, следует из текста документа.
Ранее во вторник депутат Михаил Матвеев
(КПРФ
) сообщил, что Володин предложил обязать депутатов ГД уведомлять о выезде за границу. Депутат Артем Прокофьев (КПРФ) также сообщил о предложении Володина обязать депутатов уведомлять о выезде за границу, по его словам, также прозвучало предложение попросить главы фракций проанализировать, кто из депутатов выезжал за рубеж во время новогодних праздников, и продумать ответственность.
Как пояснил ранее РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов
, норма, согласно которой депутатам Госдумы следует предупреждать о выезде за границу, будет рекомендательной, так как закон не ограничивает парламентариев в праве выезжать за границу.
Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский ранее заявил РИА Новости, что решение особенно важно в текущей ситуации, а сама мера - "давно просилась". Обязанность будет закреплена в регламенте Думы, добавлял он.