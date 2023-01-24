https://ria.ru/20230124/vulkan-1847035286.html

В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау

В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау - РИА Новости, 24.01.2023

В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау

Москва. В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, передает индонезийское агентство РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:34

2023-01-24T12:34

2023-01-24T12:34

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индонезия

ява (остров)

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва. В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, передает индонезийское агентство ANTARA. "Вулкан извергался восемь раз с утра понедельника. Во вторник столб вулканического пепла поднялся на высоту примерно два километра и протянулся над проливом. Чтобы предотвратить нежелательные события, власти во вторник запретили населению подходить к вулкану ближе, чем на пять километров", - говорится в сообщении агентства. Извержению присвоили третий из четырех уровней опасности по системе, принятой в Индонезии. Ранее на месте вулкана Анак-Кракатау (название которого буквально переводится как "дитя Кракатау") располагался знаменитый вулкан Кракатау. Однако извержение 1883 года, ставшее причиной гибели 35 тысяч человек, разрушило вулкан. В результате серии извержений 1927-1930 годов на этом месте возник вулкан Анак-Кракатау. Анак-Кракатау извергался в 2018 году, тогда возникшее цунами унесло жизни 429 человек.

https://ria.ru/20230102/ebeko-1842794017.html

https://ria.ru/20230123/koma-1846710376.html

индонезия

ява (остров)

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в мире, индонезия, ява (остров), происшествия