https://ria.ru/20230124/vulkan-1847035286.html
В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау
В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау - РИА Новости, 24.01.2023
В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау
Москва. В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, передает индонезийское агентство РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:34
2023-01-24T12:34
2023-01-24T12:34
в мире
индонезия
ява (остров)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15068/10/150681080_0:99:801:549_1920x0_80_0_0_25534fbd35c0f565c924d987fd2d155b.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва. В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, передает индонезийское агентство ANTARA. "Вулкан извергался восемь раз с утра понедельника. Во вторник столб вулканического пепла поднялся на высоту примерно два километра и протянулся над проливом. Чтобы предотвратить нежелательные события, власти во вторник запретили населению подходить к вулкану ближе, чем на пять километров", - говорится в сообщении агентства. Извержению присвоили третий из четырех уровней опасности по системе, принятой в Индонезии. Ранее на месте вулкана Анак-Кракатау (название которого буквально переводится как "дитя Кракатау") располагался знаменитый вулкан Кракатау. Однако извержение 1883 года, ставшее причиной гибели 35 тысяч человек, разрушило вулкан. В результате серии извержений 1927-1930 годов на этом месте возник вулкан Анак-Кракатау. Анак-Кракатау извергался в 2018 году, тогда возникшее цунами унесло жизни 429 человек.
https://ria.ru/20230102/ebeko-1842794017.html
https://ria.ru/20230123/koma-1846710376.html
индонезия
ява (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15068/10/150681080_19:0:751:549_1920x0_80_0_0_50c9f0096483deb0e2e88e1c34c477c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, ява (остров), происшествия
В мире, Индонезия, Ява (остров), Происшествия
В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау
В Индонезии между островами Явой и Суматрой началось извержение вулкана Анак-Кракатау
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва. В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, передает индонезийское агентство ANTARA.
"Вулкан извергался восемь раз с утра понедельника. Во вторник столб вулканического пепла поднялся на высоту примерно два километра и протянулся над проливом. Чтобы предотвратить нежелательные события, власти во вторник запретили населению подходить к вулкану ближе, чем на пять километров", - говорится в сообщении агентства.
Извержению присвоили третий из четырех уровней опасности по системе, принятой в Индонезии.
Ранее на месте вулкана Анак-Кракатау (название которого буквально переводится как "дитя Кракатау") располагался знаменитый вулкан Кракатау. Однако извержение 1883 года, ставшее причиной гибели 35 тысяч человек, разрушило вулкан. В результате серии извержений 1927-1930 годов на этом месте возник вулкан Анак-Кракатау.
Анак-Кракатау извергался в 2018 году, тогда возникшее цунами унесло жизни 429 человек.