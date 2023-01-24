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В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау - РИА Новости, 24.01.2023
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В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау
В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау - РИА Новости, 24.01.2023
В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау
Москва. В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, передает индонезийское агентство РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:34
2023-01-24T12:34
в мире
индонезия
ява (остров)
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва. В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, передает индонезийское агентство ANTARA. "Вулкан извергался восемь раз с утра понедельника. Во вторник столб вулканического пепла поднялся на высоту примерно два километра и протянулся над проливом. Чтобы предотвратить нежелательные события, власти во вторник запретили населению подходить к вулкану ближе, чем на пять километров", - говорится в сообщении агентства. Извержению присвоили третий из четырех уровней опасности по системе, принятой в Индонезии. Ранее на месте вулкана Анак-Кракатау (название которого буквально переводится как "дитя Кракатау") располагался знаменитый вулкан Кракатау. Однако извержение 1883 года, ставшее причиной гибели 35 тысяч человек, разрушило вулкан. В результате серии извержений 1927-1930 годов на этом месте возник вулкан Анак-Кракатау. Анак-Кракатау извергался в 2018 году, тогда возникшее цунами унесло жизни 429 человек.
https://ria.ru/20230102/ebeko-1842794017.html
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в мире, индонезия, ява (остров), происшествия
В мире, Индонезия, Ява (остров), Происшествия
12:34 24.01.2023
 
В Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау

В Индонезии между островами Явой и Суматрой началось извержение вулкана Анак-Кракатау

© РИА Новости / Михаил ЦыгановВулкан Анак-Кракатау в Индонезии
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва. В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, передает индонезийское агентство ANTARA.
"Вулкан извергался восемь раз с утра понедельника. Во вторник столб вулканического пепла поднялся на высоту примерно два километра и протянулся над проливом. Чтобы предотвратить нежелательные события, власти во вторник запретили населению подходить к вулкану ближе, чем на пять километров", - говорится в сообщении агентства.
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Извержению присвоили третий из четырех уровней опасности по системе, принятой в Индонезии.
Ранее на месте вулкана Анак-Кракатау (название которого буквально переводится как "дитя Кракатау") располагался знаменитый вулкан Кракатау. Однако извержение 1883 года, ставшее причиной гибели 35 тысяч человек, разрушило вулкан. В результате серии извержений 1927-1930 годов на этом месте возник вулкан Анак-Кракатау.
Анак-Кракатау извергался в 2018 году, тогда возникшее цунами унесло жизни 429 человек.
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