https://ria.ru/20230124/vodonaeva-1847172037.html
"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь
"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь - РИА Новости, 24.01.2023
"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь
Алена Водонаева ответила на вопрос о своей самой дорогой пластической операции. Она призналась, что потратила на услуги хирурга миллион рублей. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:58
2023-01-24T18:58
2023-01-24T18:58
шоубиз
алена водонаева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675891_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d6ce915a193a2118fcd6289ce4182ab3.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алена Водонаева ответила на вопрос о своей самой дорогой пластической операции. Она призналась, что потратила на услуги хирурга миллион рублей. Также она назвала причину, по которой решилась на хирургическое вмешательство. Алена Водонаева – журналистка, телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2", модель и блогер. Ранее знаменитость пристыдила мужчин, которые просили ее о финансовой помощи в личной переписке. Она призвала их найти работу.
https://ria.ru/20210423/vodonaeva-1729658278.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675891_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_75a014f2fd661c5028f674f87062eef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена водонаева, шоу-бизнес
Шоубиз, Алена Водонаева, Шоу-бизнес
"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь
Водонаева рассекретила стоимость пластической операции по уменьшению груди
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алена Водонаева ответила на вопрос о своей самой дорогой пластической операции. Она призналась, что потратила на услуги хирурга миллион рублей.
"У меня была пластическая операция на грудь в 2017 году. Она была единственная и самая дорогая. Я отдала миллион рублей, потому что операция была сложная. Не такая, как обычно девушки делают", – поделилась ведущая в эфире "Вопрос ребром".
Также она назвала причину, по которой решилась на хирургическое вмешательство.
"Я после родов операцию сделала. У меня была большая грудь, стала на два размера меньше. Все стало классной формы", – заключила Водонаева.
Алена Водонаева – журналистка, телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2", модель и блогер.
Ранее знаменитость пристыдила
мужчин, которые просили ее о финансовой помощи в личной переписке. Она призвала их найти работу.