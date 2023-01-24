https://ria.ru/20230124/vodonaeva-1847172037.html

"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь

"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь - РИА Новости, 24.01.2023

"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь

Алена Водонаева ответила на вопрос о своей самой дорогой пластической операции. Она призналась, что потратила на услуги хирурга миллион рублей. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:58

2023-01-24T18:58

2023-01-24T18:58

шоубиз

алена водонаева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алена Водонаева ответила на вопрос о своей самой дорогой пластической операции. Она призналась, что потратила на услуги хирурга миллион рублей. Также она назвала причину, по которой решилась на хирургическое вмешательство. Алена Водонаева – журналистка, телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2", модель и блогер. Ранее знаменитость пристыдила мужчин, которые просили ее о финансовой помощи в личной переписке. Она призвала их найти работу.

https://ria.ru/20210423/vodonaeva-1729658278.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алена водонаева, шоу-бизнес