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"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь - РИА Новости, 24.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230124/vodonaeva-1847172037.html
"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь
"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь - РИА Новости, 24.01.2023
"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь
Алена Водонаева ответила на вопрос о своей самой дорогой пластической операции. Она призналась, что потратила на услуги хирурга миллион рублей. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:58
2023-01-24T18:58
шоубиз
алена водонаева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алена Водонаева ответила на вопрос о своей самой дорогой пластической операции. Она призналась, что потратила на услуги хирурга миллион рублей. Также она назвала причину, по которой решилась на хирургическое вмешательство. Алена Водонаева – журналистка, телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2", модель и блогер. Ранее знаменитость пристыдила мужчин, которые просили ее о финансовой помощи в личной переписке. Она призвала их найти работу.
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Александра Липатова
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алена водонаева, шоу-бизнес
Шоубиз, Алена Водонаева, Шоу-бизнес
18:58 24.01.2023
 
"Миллион рублей": Водонаева назвала цену пластической операции на грудь

Водонаева рассекретила стоимость пластической операции по уменьшению груди

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМодель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алена Водонаева ответила на вопрос о своей самой дорогой пластической операции. Она призналась, что потратила на услуги хирурга миллион рублей.

"У меня была пластическая операция на грудь в 2017 году. Она была единственная и самая дорогая. Я отдала миллион рублей, потому что операция была сложная. Не такая, как обычно девушки делают", – поделилась ведущая в эфире "Вопрос ребром".

Также она назвала причину, по которой решилась на хирургическое вмешательство.

"Я после родов операцию сделала. У меня была большая грудь, стала на два размера меньше. Все стало классной формы", – заключила Водонаева.

Алена Водонаева – журналистка, телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2", модель и блогер.
Ранее знаменитость пристыдила мужчин, которые просили ее о финансовой помощи в личной переписке. Она призвала их найти работу.
Алена Водонаева - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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