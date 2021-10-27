https://ria.ru/20211027/vodonaeva-1756466077.html

Водонаева пристыдила неработающих мужчин

Водонаева пристыдила неработающих мужчин - РИА Новости, 27.10.2021

Водонаева пристыдила неработающих мужчин

Алена Водонаева в Instagram пристыдила неработающих мужчин. После новостей о покупке отдельной квартиры для своего кота, по словам ведущей, ее директ наполнился РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:01

2021-10-27T13:01

2021-10-27T13:01

шоубиз

алена водонаева

знаменитости

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Алена Водонаева в Instagram пристыдила неработающих мужчин. После новостей о покупке отдельной квартиры для своего кота, по словам ведущей, ее директ наполнился просьбами о финансовой помощи.В качестве доказательств она приложила несколько скриншотов таких просьб. Водонаева отметила, что ей жаль людей в тяжелом материальном положении – стариков, инвалидов и брошенных детей. Но она не понимает просьб о финансовой помощи от мужчин.Водонаева решила купить отдельную квартиру для своего кота Эскобара из-за аллергии сына Богдана. Ранее бывшая участница "Дома-2" рассказала, что перенесла микроинсульт.

https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729295357.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена водонаева, знаменитости