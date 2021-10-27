Водонаева пристыдила неработающих мужчин
Водонаева пристыдила неработающих мужчин после объявления о покупке квартиры для кота
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Алена Водонаева в Instagram пристыдила неработающих мужчин. После новостей о покупке отдельной квартиры для своего кота, по словам ведущей, ее директ наполнился просьбами о финансовой помощи.
"Удивительно, но факт. Сегодня у меня в директе ад. Люди, незнакомые мне, прочитав новость о квартире для кота (я полагаю), начали просить у меня денег: закрыть долги, погасить кредиты и так далее", – написала Алена.
В качестве доказательств она приложила несколько скриншотов таких просьб. Водонаева отметила, что ей жаль людей в тяжелом материальном положении – стариков, инвалидов и брошенных детей. Но она не понимает просьб о финансовой помощи от мужчин.
"Научитесь к деньгам с уважением относиться и работайте! На двух-трех работах работайте. Мало спите, мало отдыхайте, нервничайте, берите ответственность, а не в Instagram просите у женщины. И мужчины пишут, что хотят быть моими котами. Зачем ты мне нужен, пес? Иди работай!" – эмоционально заключила ведущая.
Водонаева решила купить отдельную квартиру для своего кота Эскобара из-за аллергии сына Богдана. Ранее бывшая участница "Дома-2" рассказала, что перенесла микроинсульт.