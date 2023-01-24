https://ria.ru/20230124/ushi-1846960808.html

Ученые предложили новый способ защиты ушей от шума

Ученые предложили новый способ защиты ушей от шума - РИА Новости, 24.01.2023

Ученые предложили новый способ защиты ушей от шума

Ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН предлагают использовать дыхание кислородно-аргонными смесями для защиты органов слуха у представителей... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T03:41

2023-01-24T03:41

2023-01-24T03:41

здоровье

россия

москва

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН предлагают использовать дыхание кислородно-аргонными смесями для защиты органов слуха у представителей экстремальных профессий, следует из материалов, которые они собираются представить на Королёвских чтениях 24-27 января в Москве. "Полученные данные демонстрируют перспективность использования ингаляций искусственной газовой смесью, содержащей кислород и инертный газ аргон, в целях отопротекции у лиц, профессиональная деятельность которых связана с длительным и непрерывным воздействием шума, включая представителей "экстремальных профессий", - говорится в материалах. Уточняется, что к таким профессиям можно отнести космонавтов, летчиков, моряков в длительных автономных подводных плаваниях. Отмечается, что имеющиеся сейчас на Международной космической станции средства индивидуальной защиты слуха не дают полную защиту космонавтам, имеющим индивидуальную чувствительность. Установлено, что у них из-за этого может развиваться не только временное, но и постоянное, то есть необратимое повышение порогов слуха, подчеркивают ученые. В ходе предыдущих экспериментов были получены данные об эффективности этого метода при одновременном дыхании во время воздействия шума. Кроме того, известно, что такое дыхание может снизить повреждения различных органов, например, сердечной мышцы, почек и кишечника. В этот раз исследователи решили проверить, как хорошо искусственные газовые смеси с содержанием инертного газа аргона защищают слух при их вдыхании до воздействия шума. В ходе экспериментов группа добровольцев из 10 мужчин возрастом от 26 до 43 лет дышала специальной смесью перед двухчасовым воздействием белого шума интенсивностью 85 децибел. Все исследования проводились последовательно для правого и левого уха добровольцев. Ученые заметили, что без вдыхания смеси у добровольцев повышался порог слуха на всех частотах, а после дыхания и очередного воздействия шума повышение было не таким значительным.

https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html

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здоровье, россия, москва, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, международная космическая станция (мкс)