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Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира - РИА Новости, 24.01.2023
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Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира
Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира - РИА Новости, 24.01.2023
Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира
Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире и военный конфликт с Россией не изменит этого, заявила член палаты представителей американского... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:56
2023-01-24T20:56
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире и военный конфликт с Россией не изменит этого, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин также подчеркнула важность проведения аудита выделяемой Киеву помощи. "Как много долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, крадутся или поступают людям, к которым идти не должны?" - добавила она. Ранее в январе Грин и ее однопартиец Майкл Маккол заявили, что готовятся двигаться дальше в вопросе аудита предоставляемой Украине помощи и подтвердили отказ от "открытых чеков" Киеву. В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
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в мире, майкл маккол, марджори тейлор грин, кевин маккарти, украина, россия, киев, twitter
В мире, Майкл Маккол, Марджори Тейлор Грин, Кевин Маккарти, Украина, Россия, Киев, Twitter
20:56 24.01.2023
 
Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира

Конгрессвумен Грин: Украина — одна из самых коррумпированных стран мира и это не изменится

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУрна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. 12 июля 2018
Урна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Урна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. 12 июля 2018. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире и военный конфликт с Россией не изменит этого, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире и война с Россией не изменит этого", - говорится в опубликованном ею сообщении в Twitter.
Грин также подчеркнула важность проведения аудита выделяемой Киеву помощи.
"Как много долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, крадутся или поступают людям, к которым идти не должны?" - добавила она.
Ранее в январе Грин и ее однопартиец Майкл Маккол заявили, что готовятся двигаться дальше в вопросе аудита предоставляемой Украине помощи и подтвердили отказ от "открытых чеков" Киеву.
В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:44
Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
 
В миреМайкл МакколМарджори Тейлор ГринКевин МаккартиУкраинаРоссияКиевTwitter
 
 
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