Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира
Конгрессвумен Грин: Украина — одна из самых коррумпированных стран мира и это не изменится
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУрна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. 12 июля 2018
Урна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. 12 июля 2018. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире и военный конфликт с Россией не изменит этого, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире и война с Россией не изменит этого", - говорится в опубликованном ею сообщении в Twitter.
Грин также подчеркнула важность проведения аудита выделяемой Киеву помощи.
"Как много долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, крадутся или поступают людям, к которым идти не должны?" - добавила она.
Ранее в январе Грин и ее однопартиец Майкл Маккол заявили, что готовятся двигаться дальше в вопросе аудита предоставляемой Украине помощи и подтвердили отказ от "открытых чеков" Киеву.
В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
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