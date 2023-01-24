https://ria.ru/20230124/ukraina-1847196713.html

Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира

Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира - РИА Новости, 24.01.2023

Конгрессвумен назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира

Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире и военный конфликт с Россией не изменит этого, заявила член палаты представителей американского... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:56

2023-01-24T20:56

2023-01-24T20:56

в мире

майкл маккол

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире и военный конфликт с Россией не изменит этого, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин также подчеркнула важность проведения аудита выделяемой Киеву помощи. "Как много долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, крадутся или поступают людям, к которым идти не должны?" - добавила она. Ранее в январе Грин и ее однопартиец Майкл Маккол заявили, что готовятся двигаться дальше в вопросе аудита предоставляемой Украине помощи и подтвердили отказ от "открытых чеков" Киеву. В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

https://ria.ru/20230122/ukraina-1846613989.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майкл маккол, марджори тейлор грин, кевин маккарти, украина, россия, киев, twitter