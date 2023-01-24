https://ria.ru/20230124/ukraina-1847145484.html

В Госдуме предостерегли НАТО от поставок на Украину немецких танков

В Госдуме предостерегли НАТО от поставок на Украину немецких танков - РИА Новости, 24.01.2023

В Госдуме предостерегли НАТО от поставок на Украину немецких танков

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставка Украине немецких танков будет расценена как милитаристский демарш, что даст возможность РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:16

2023-01-24T17:16

2023-01-24T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

михаил шеремет

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставка Украине немецких танков будет расценена как милитаристский демарш, что даст возможность российской армии применить в рамках спецоперации куда более мощное оружие. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что союзники в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, включая германские Leopard, на Украину. "Поставка Украине немецких танков будет расценена как милитаристский демарш. Это развяжет руки нашей армии для применения в рамках спецоперации куда более мощного оружия, о котором противник даже не догадывается", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, НАТО упорно в угоду США толкает европейские страны к открытому военному конфликту с Россией. "США готовы отдать не только Украину, но и Евросоюз на заклание своих амбиций и получение экономических и политических дивидендов. Мы видим, что Германия пока сопротивляется давлению, видимо, у нее ещё крепка историческая память и там помнят, чем последний военный поход на Россию для них обернулся", - сказал депутат. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять решение о поставках. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил шеремет, госдума рф, украина, россия, германия, нато, ситуация в днр и лнр