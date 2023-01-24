https://ria.ru/20230124/ukraina-1847066749.html
На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций
На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций
Кабмин Украины поддержал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Киевской. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:00
2023-01-24T14:00
2023-01-24T14:31
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
в мире
валентин резниченко
днепропетровская область
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабмин Украины поддержал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Киевской."Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении: Валентина Резниченко - Днепропетровская областная военная администрация (ОВА); Александра Старуха - Запорожская ОВА; Алексея Кулебы - Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого - Сумская ОВА; Ярослава Янушевича - Херсонская ОВА", - говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале.Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20230124/otstavki-1847057173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:00 24.01.2023 (обновлено: 14:31 24.01.2023)
На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций
Правительство Украины уволило пятерых глав областных военных администраций