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На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847066749.html
На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций
На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций
Кабмин Украины поддержал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Киевской. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:00
2023-01-24T14:31
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
в мире
валентин резниченко
днепропетровская область
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабмин Украины поддержал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Киевской."Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении: Валентина Резниченко - Днепропетровская областная военная администрация (ОВА); Александра Старуха - Запорожская ОВА; Алексея Кулебы - Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого - Сумская ОВА; Ярослава Янушевича - Херсонская ОВА", - говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале.Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.
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украина
киевская область
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украина, киевская область, в мире, валентин резниченко, днепропетровская область, сумская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, В мире, Валентин Резниченко, Днепропетровская область, Сумская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:00 24.01.2023 (обновлено: 14:31 24.01.2023)
 
На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций

Правительство Украины уволило пятерых глав областных военных администраций

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабмин Украины поддержал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Киевской.
"Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении: Валентина Резниченко - Днепропетровская областная военная администрация (ОВА); Александра Старуха - Запорожская ОВА; Алексея Кулебы - Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого - Сумская ОВА; Ярослава Янушевича - Херсонская ОВА", - говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале.
Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевская областьВ миреВалентин РезниченкоДнепропетровская областьСумская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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