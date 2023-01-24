https://ria.ru/20230124/ukraina-1847066749.html

На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций

На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций - РИА Новости, 24.01.2023

На Украине уволили пятерых глав областных военных администраций

Кабмин Украины поддержал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Киевской. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:00

2023-01-24T14:00

2023-01-24T14:31

специальная военная операция на украине

украина

киевская область

в мире

валентин резниченко

днепропетровская область

сумская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабмин Украины поддержал увольнение глав пяти областных военных администраций, в том числе Киевской."Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении: Валентина Резниченко - Днепропетровская областная военная администрация (ОВА); Александра Старуха - Запорожская ОВА; Алексея Кулебы - Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого - Сумская ОВА; Ярослава Янушевича - Херсонская ОВА", - говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале.Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20230124/otstavki-1847057173.html

украина

киевская область

днепропетровская область

сумская область

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Кирилл Волков

украина, киевская область, в мире, валентин резниченко, днепропетровская область, сумская область, ситуация в днр и лнр