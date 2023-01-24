https://ria.ru/20230124/ukraina-1847060193.html
Россия ценит позицию Эсватини по Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию Эсватини по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2023
Россия ценит позицию Эсватини по Украине, заявил Лавров
Россия ценит ответственную и взвешенную позицию королевства Эсватини при рассмотрении украинской темы в ООН, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:34
2023-01-24T13:34
2023-01-24T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
эсватини (свазиленд)
россия
украина
оон
ситуация в днр и лнр
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Россия ценит ответственную и взвешенную позицию королевства Эсватини при рассмотрении украинской темы в ООН, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров прибыл в Эсватини из ЮАР накануне вечером в рамках турне по странам Африки южнее Сахары. "Безусловно мы очень ценим ответственную и взвешенную позицию Эсватини при рассмотрении украинской темы и сопряженных с ней сюжетов в ООН. Прекрасно понимаем заинтересованность наших африканских друзей в мирном урегулировании любых конфликтов, в том числе в нынешней ситуации на Украине. Мы тоже исходим из приоритетности политического регулирования", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД королевства Эсватини Тхули Дладлой. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке - с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.
https://ria.ru/20230124/zapad-1846984037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, эсватини (свазиленд), россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Эсватини (Свазиленд), Россия, Украина, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия ценит позицию Эсватини по Украине, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия ценит ответственную и взвешенную позицию Эсватини по Украине