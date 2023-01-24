https://ria.ru/20230124/ukraina-1847060193.html

Россия ценит позицию Эсватини по Украине, заявил Лавров

Россия ценит позицию Эсватини по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2023

Россия ценит позицию Эсватини по Украине, заявил Лавров

Россия ценит ответственную и взвешенную позицию королевства Эсватини при рассмотрении украинской темы в ООН, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:34

2023-01-24T13:34

2023-01-24T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

эсватини (свазиленд)

россия

украина

оон

ситуация в днр и лнр

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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Россия ценит ответственную и взвешенную позицию королевства Эсватини при рассмотрении украинской темы в ООН, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров прибыл в Эсватини из ЮАР накануне вечером в рамках турне по странам Африки южнее Сахары. "Безусловно мы очень ценим ответственную и взвешенную позицию Эсватини при рассмотрении украинской темы и сопряженных с ней сюжетов в ООН. Прекрасно понимаем заинтересованность наших африканских друзей в мирном урегулировании любых конфликтов, в том числе в нынешней ситуации на Украине. Мы тоже исходим из приоритетности политического регулирования", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД королевства Эсватини Тхули Дладлой. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке - с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.

https://ria.ru/20230124/zapad-1846984037.html

эсватини (свазиленд)

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, эсватини (свазиленд), россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр