https://ria.ru/20230124/ukraina-1846992151.html

Рогозин рассказал о работе над переводом украинских трофейных документов

Рогозин рассказал о работе над переводом украинских трофейных документов - РИА Новости, 24.01.2023

Рогозин рассказал о работе над переводом украинских трофейных документов

Группа экспертов "Царские волки" организовала работу по переводу украинских документов и материалов, которые используются войсками Украины, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:05

2023-01-24T10:05

2023-01-24T11:30

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий рогозин

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Группа экспертов "Царские волки" организовала работу по переводу украинских документов и материалов, которые используются войсками Украины, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, возглавляющий "Царских волков". "При нашей поддержке создан так называемый институт специальной военной операции "Народный перевод". Есть соответствующий телеграм-канал, там более, по-моему, 11 тысяч подписчиков. На этот телеграм-канал подписаны очень многие командиры, которые обеспечивают эффективную работу на фронте. Что это такое? Около 70 добровольцев-переводчиков с украинского языка переводят такого рода материалы, которые мы можем там раздобыть. Вот, например, руководство пользователя "Крапива". "Крапива" - это система управления боем, планшет. Я, кстати говоря, передал нашим инженерам, конструкторам захваченный в бою как раз планшет "Крапива". А вот здесь вся инструкция, как этим пользоваться. Достаточно объемная. У нас таких переводных материалов около 100", - рассказал Рогозин. По его словам, врага надо знать в лицо и изучать. "Они восемь лет дурака не валяли, они восемь лет копали эти свои линии Мажино и насыщали армию современными технологиями", - добавил он и продемонстрировал в качестве примера также брошюры "Стратегические коммуникации", "Радиолокационная разведка ракетных войск и артиллерии", "Стрельба танка с закрытых позиций". Руководитель "Царских волков" добавил, что все эти документы были подготовлены по инструкциям в том числе инспекторов НАТО, которые давно работают в украинских частях. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает реабилитацию в Москве. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843691168.html

https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html

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Рогозин показал украинские трофейные документы, которые переводят "Царские волки" Группа экспертов "Царские волки" организовала работу по переводу документов и материалов, которые используются украинскими войсками, рассказал Рогозин в интервью РИА Новости. 2023-01-24T10:05 true PT2M10S

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Кирилл Волков

безопасность, дмитрий рогозин, украина, россия, ситуация в днр и лнр