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В США раскрыли, как Украина может спровоцировать войну России и НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
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В США раскрыли, как Украина может спровоцировать войну России и НАТО
В США раскрыли, как Украина может спровоцировать войну России и НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
В США раскрыли, как Украина может спровоцировать войну России и НАТО
Провокационные заявления украинских политиков вызывают особое беспокойство у Вашингтона, поскольку они рискуют привести к прямому столкновению России и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:32
2023-01-24T10:47
в мире
алексей резников
сергей лавров
вашингтон (штат)
россия
украина
нато
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Провокационные заявления украинских политиков вызывают особое беспокойство у Вашингтона, поскольку они рискуют привести к прямому столкновению России и Североатлантического альянса, пишет The American Conservative."США могут потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят. Ведь их противоречивые заявления рискуют не только продлить войну, но и привести к ее эскалации", — считает автор статьи, эксперт в сфере международной политики Тед Снайдер.В пример обозреватель привел недавние высказывания министра обороны Украины Алексея Резникова о высокой вероятности вступления страны в НАТО и о том, что украинская армия уже выполняет миссию альянса."Вашингтон заинтересован в смягчении риторики украинских властей, поскольку их слова подтверждают обеспокоенность России касательно того, что Запад поддерживает войну не для защиты Украины, а для целенаправленного ослабления России", — заключил Снайдер.С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. При этом, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, они удерживают Киев от переговоров с Москвой, объясняя это тем, что Украине нужна сильная позиция. Однако, по словам Лаврова, чем дольше Запад будет избегать переговоров, тем сложнее будет найти мирное решение.В Кремле не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html
https://ria.ru/20230124/razvedchik-1846958157.html
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в мире, алексей резников, сергей лавров, вашингтон (штат), россия, украина, нато
В мире, Алексей Резников, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), Россия, Украина, НАТО
09:32 24.01.2023 (обновлено: 10:47 24.01.2023)
 
В США раскрыли, как Украина может спровоцировать войну России и НАТО

TAC: США боятся, что провокационные заявления Киева приведут к войне России и НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Провокационные заявления украинских политиков вызывают особое беспокойство у Вашингтона, поскольку они рискуют привести к прямому столкновению России и Североатлантического альянса, пишет The American Conservative.
"США могут потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят. Ведь их противоречивые заявления рискуют не только продлить войну, но и привести к ее эскалации", — считает автор статьи, эксперт в сфере международной политики Тед Снайдер.
В пример обозреватель привел недавние высказывания министра обороны Украины Алексея Резникова о высокой вероятности вступления страны в НАТО и о том, что украинская армия уже выполняет миссию альянса.
"Вашингтон заинтересован в смягчении риторики украинских властей, поскольку их слова подтверждают обеспокоенность России касательно того, что Запад поддерживает войну не для защиты Украины, а для целенаправленного ослабления России", — заключил Снайдер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. При этом, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, они удерживают Киев от переговоров с Москвой, объясняя это тем, что Украине нужна сильная позиция. Однако, по словам Лаврова, чем дольше Запад будет избегать переговоров, тем сложнее будет найти мирное решение.
В Кремле не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса в Туле - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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В миреАлексей РезниковСергей ЛавровВашингтон (штат)РоссияУкраинаНАТО
 
 
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