09:32 24.01.2023 (обновлено: 10:47 24.01.2023)
В США раскрыли, как Украина может спровоцировать войну России и НАТО
TAC: США боятся, что провокационные заявления Киева приведут к войне России и НАТО
Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Провокационные заявления украинских политиков вызывают особое беспокойство у Вашингтона, поскольку они рискуют привести к прямому столкновению России и Североатлантического альянса, пишет The American Conservative.
"США могут потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят. Ведь их противоречивые заявления рискуют не только продлить войну, но и привести к ее эскалации", — считает автор статьи, эксперт в сфере международной политики Тед Снайдер.
В пример обозреватель привел недавние высказывания министра обороны Украины Алексея Резникова о высокой вероятности вступления страны в НАТО и о том, что украинская армия уже выполняет миссию альянса.
"Вашингтон заинтересован в смягчении риторики украинских властей, поскольку их слова подтверждают обеспокоенность России касательно того, что Запад поддерживает войну не для защиты Украины, а для целенаправленного ослабления России", — заключил Снайдер.
С начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием. При этом, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, они удерживают Киев от переговоров с Москвой, объясняя это тем, что Украине нужна сильная позиция. Однако, по словам Лаврова, чем дольше Запад будет избегать переговоров, тем сложнее будет найти мирное решение.
В Кремле не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.