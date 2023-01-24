https://ria.ru/20230124/uchitelnitsa-1847106057.html

Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице

Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице - РИА Новости, 24.01.2023

Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице

Президент России Владимир Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице, отметив ее личные и профессиональные качества. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:40

2023-01-24T15:40

2023-01-24T15:41

общество

сергей кравцов

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице, отметив ее личные и профессиональные качества. Во время совещания с членами правительства, в частности, обсуждались вопросы образования и поддержки учителей. В самом начале глава государства отметил, что в нынешних реалиях профессия учителя очень важна. С докладом выступил министр просвещения Сергей Кравцов. И президент решил уточнить у министра, помнит ли он свою первую учительницу. "Сергей Сергеевич, а вы сами помните своего первого учителя?" - поинтересовался Путин. Кравцов признался, что помнит, как и многие. "Конечно, Владимир Владимирович, я думаю, многие помнят, это замечательный период становления. Никогда не забуду", - сказал он. Президент тоже помнит. "Точно. Я тоже помню. Чижова Тамара Павловна была у нас - профессиональный педагог и очень добрая женщина. С первого класса занималась нами", - поделился он. Глава государства не раз рассказывал и о другой своей учительнице - Вере Гуревич, которая преподавала у него с 5 класса. Ее глава государства даже приглашал в Кремль.

https://ria.ru/20221221/mishustin-1840256643.html

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общество, сергей кравцов, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование