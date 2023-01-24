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Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице - РИА Новости, 24.01.2023
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Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице
Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице - РИА Новости, 24.01.2023
Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице
Президент России Владимир Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице, отметив ее личные и профессиональные качества. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:40
2023-01-24T15:41
общество
сергей кравцов
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице, отметив ее личные и профессиональные качества. Во время совещания с членами правительства, в частности, обсуждались вопросы образования и поддержки учителей. В самом начале глава государства отметил, что в нынешних реалиях профессия учителя очень важна. С докладом выступил министр просвещения Сергей Кравцов. И президент решил уточнить у министра, помнит ли он свою первую учительницу. "Сергей Сергеевич, а вы сами помните своего первого учителя?" - поинтересовался Путин. Кравцов признался, что помнит, как и многие. "Конечно, Владимир Владимирович, я думаю, многие помнят, это замечательный период становления. Никогда не забуду", - сказал он. Президент тоже помнит. "Точно. Я тоже помню. Чижова Тамара Павловна была у нас - профессиональный педагог и очень добрая женщина. С первого класса занималась нами", - поделился он. Глава государства не раз рассказывал и о другой своей учительнице - Вере Гуревич, которая преподавала у него с 5 класса. Ее глава государства даже приглашал в Кремль.
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общество, сергей кравцов, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
15:40 24.01.2023 (обновлено: 15:41 24.01.2023)
 
Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице

Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице, отметив ее доброту и профессионализм

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о своей первой школьной учительнице, отметив ее личные и профессиональные качества.
Во время совещания с членами правительства, в частности, обсуждались вопросы образования и поддержки учителей. В самом начале глава государства отметил, что в нынешних реалиях профессия учителя очень важна. С докладом выступил министр просвещения Сергей Кравцов. И президент решил уточнить у министра, помнит ли он свою первую учительницу. "Сергей Сергеевич, а вы сами помните своего первого учителя?" - поинтересовался Путин.
Кравцов признался, что помнит, как и многие. "Конечно, Владимир Владимирович, я думаю, многие помнят, это замечательный период становления. Никогда не забуду", - сказал он.
Президент тоже помнит. "Точно. Я тоже помню. Чижова Тамара Павловна была у нас - профессиональный педагог и очень добрая женщина. С первого класса занималась нами", - поделился он.
Глава государства не раз рассказывал и о другой своей учительнице - Вере Гуревич, которая преподавала у него с 5 класса. Ее глава государства даже приглашал в Кремль.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и учитель МБОУ СОШ Лобни Лариса Анатольевна Барашева во время встречи. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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ОбществоСергей КравцовРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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