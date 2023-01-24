https://ria.ru/20230124/trevoga-1847090791.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:04
2023-01-24T15:04
2023-01-24T15:07
в мире
украина
кировоградская область
харьковская область
сумская область
полтавская область
днепропетровская область
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 13.56 (14.56 мск).В субботу тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях, на данный момент она там продолжается.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230124/trevoga-1847036722.html
украина
кировоградская область
харьковская область
сумская область
полтавская область
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область, харьковская область, сумская область, полтавская область, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Кировоградская область, Харьковская область, Сумская область, Полтавская область, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ
15:04 24.01.2023 (обновлено: 15:07 24.01.2023)
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях Украины