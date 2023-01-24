https://ria.ru/20230124/trevoga-1847090791.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:04

2023-01-24T15:04

2023-01-24T15:07

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 13.56 (14.56 мск).В субботу тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях, на данный момент она там продолжается.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230124/trevoga-1847036722.html

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полтавская область

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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