https://ria.ru/20230124/trevoga-1846962376.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:39
2023-01-24T04:39
2023-01-24T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревогу объявили также на подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230124/gimn-1846959548.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу