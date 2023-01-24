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"У нас нет денег": французский политик возмутился новым траншем Украине
"У нас нет денег": французский политик возмутился новым траншем Украине - РИА Новости, 24.01.2023
"У нас нет денег": французский политик возмутился новым траншем Украине
Париж собирается передать Украине сто миллионов евро, в то время как сама Франция столкнулась с финансовыми трудностями, заявил лидер движения "Патриоты"... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T05:55
2023-01-24T05:55
2023-01-24T11:04
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Париж собирается передать Украине сто миллионов евро, в то время как сама Франция столкнулась с финансовыми трудностями, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.Ранее СМИ информировали, ссылаясь на дипломатические источники, об одобрении ЕС транша Украине в размере 500 миллионов евро.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".
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в мире, украина, франция, евросоюз, twitter, брюссель
В мире, Украина, Франция, Евросоюз, Twitter, Брюссель
05:55 24.01.2023 (обновлено: 11:04 24.01.2023)
"У нас нет денег": французский политик возмутился новым траншем Украине
Французский политик Филиппо: страна бедствует, но отправляет Киеву сто миллионов евро