https://ria.ru/20230124/transh-1846964695.html

"У нас нет денег": французский политик возмутился новым траншем Украине

"У нас нет денег": французский политик возмутился новым траншем Украине - РИА Новости, 24.01.2023

"У нас нет денег": французский политик возмутился новым траншем Украине

Париж собирается передать Украине сто миллионов евро, в то время как сама Франция столкнулась с финансовыми трудностями, заявил лидер движения "Патриоты"... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T05:55

2023-01-24T05:55

2023-01-24T11:04

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Париж собирается передать Украине сто миллионов евро, в то время как сама Франция столкнулась с финансовыми трудностями, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.Ранее СМИ информировали, ссылаясь на дипломатические источники, об одобрении ЕС транша Украине в размере 500 миллионов евро.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".

https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846906683.html

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в мире, украина, франция, евросоюз, twitter, брюссель