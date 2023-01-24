https://ria.ru/20230124/tanki-1847202006.html

В нацгвардии США заявили о готовности обучить украинцев работе с Abrams

В нацгвардии США заявили о готовности обучить украинцев работе с Abrams - РИА Новости, 24.01.2023

В нацгвардии США заявили о готовности обучить украинцев работе с Abrams

Нацгвардия США готова при необходимости оказать содействие в подготовке украинских военных к использованию танков Abrams в случае их отправки Киеву, заявил во... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:12

2023-01-24T21:12

2023-01-24T21:12

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Нацгвардия США готова при необходимости оказать содействие в подготовке украинских военных к использованию танков Abrams в случае их отправки Киеву, заявил во вторник глава нацгвардии, генерал Дэниел Хокансон. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Киеву "значительного числа" танков Abrams M1 и может объявить об этом на этой неделе. Указывается, что США объявят о передаче Украине Abrams M1 в рамках соглашения с Германией о поставке Киеву Leopard 2 из ФРГ и других стран. "Что бы ни просили делать национальную гвардию с момента нашего государственного партнерства с Украиной в 1993 году, мы выполняли все требования в координации с украинцами",- заявил генерал во вторник в ходе брифинга в Пентагоне, отвечая на вопрос о возможной необходимости обучения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/abrams-1847161521.html

https://ria.ru/20230120/tanki-1846254574.html

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россия

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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, m1 abrams