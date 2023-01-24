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Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/tanki-1847194157.html
Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ
Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ
Немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2, сообщил Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:45
2023-01-24T21:59
в мире
киев
германия
олаф шольц
украина
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
сергей лавров
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БЕРЛИН, 24 янв — РИА Новости. Немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2, сообщил Spiegel со ссылкой на источники.По информации журнала, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Кроме того, Берлин планирует выдать разрешение странам, которые хотели бы поставить Украине имеющиеся у них танки Leopard. Издание уточнило, что на это готовы пойти некоторые страны — члены НАТО, в том числе из Скандинавии."Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне", — предположил Spiegel.Как сообщал журнал со ссылкой на конфиденциальный документ немецкого Минобороны, у бундесвера в общей сложности 212 рабочих танков Leopard модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы.В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Германию присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих Киев военной техникой.Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. До последнего времени ФРГ воздерживалась от передачи ВСУ этого вида техники. В то же время Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html
https://ria.ru/20230124/tanki-1847043035.html
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в мире, киев, германия, олаф шольц, украина, воздушно-космические силы россии, сергей лавров, мариуш блащак, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Германия, Олаф Шольц, Украина, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Сергей Лавров, Мариуш Блащак, Вооруженные силы Украины, НАТО
20:45 24.01.2023 (обновлено: 21:59 24.01.2023)
 
Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ

Spiegel: канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился передать Украине танки Leopard 2

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 янв — РИА Новости. Немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2, сообщил Spiegel со ссылкой на источники.
"Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2", — говорится в публикации.
По информации журнала, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.
Кроме того, Берлин планирует выдать разрешение странам, которые хотели бы поставить Украине имеющиеся у них танки Leopard. Издание уточнило, что на это готовы пойти некоторые страны — члены НАТО, в том числе из Скандинавии.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Польша пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки
"Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне", — предположил Spiegel.

Как сообщал журнал со ссылкой на конфиденциальный документ немецкого Минобороны, у бундесвера в общей сложности 212 рабочих танков Leopard модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы.
В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Германию присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих Киев военной техникой.
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки
Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.
На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. До последнего времени ФРГ воздерживалась от передачи ВСУ этого вида техники. В то же время Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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СМИ: в Белом доме планируют передать Киеву танки Abrams M1
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевГерманияОлаф ШольцУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСергей ЛавровМариуш БлащакВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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