https://ria.ru/20230124/tanki-1847194157.html

Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ

Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ

Немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2, сообщил Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:45

2023-01-24T20:45

2023-01-24T21:59

в мире

киев

германия

олаф шольц

украина

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

сергей лавров

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БЕРЛИН, 24 янв — РИА Новости. Немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2, сообщил Spiegel со ссылкой на источники.По информации журнала, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Кроме того, Берлин планирует выдать разрешение странам, которые хотели бы поставить Украине имеющиеся у них танки Leopard. Издание уточнило, что на это готовы пойти некоторые страны — члены НАТО, в том числе из Скандинавии."Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне", — предположил Spiegel.Как сообщал журнал со ссылкой на конфиденциальный документ немецкого Минобороны, у бундесвера в общей сложности 212 рабочих танков Leopard модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы.В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Германию присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих Киев военной техникой.Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. До последнего времени ФРГ воздерживалась от передачи ВСУ этого вида техники. В то же время Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html

https://ria.ru/20230124/tanki-1847043035.html

https://ria.ru/20230124/abrams-1847161521.html

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