20:45 24.01.2023 (обновлено: 21:59 24.01.2023)
Шольц отправит Киеву танки Leopard, пишут СМИ
Spiegel: канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился передать Украине танки Leopard 2
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 янв — РИА Новости. Немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2, сообщил Spiegel со ссылкой на источники.
"Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2", — говорится в публикации.
По информации журнала, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.
"Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне", — предположил Spiegel.
Как сообщал журнал со ссылкой на конфиденциальный документ немецкого Минобороны, у бундесвера в общей сложности 212 рабочих танков Leopard модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы.
Как сообщал журнал со ссылкой на конфиденциальный документ немецкого Минобороны, у бундесвера в общей сложности 212 рабочих танков Leopard модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы.
В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Германию присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих Киев военной техникой.
На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. До последнего времени ФРГ воздерживалась от передачи ВСУ этого вида техники. В то же время Великобритания анонсировала поставки танков Challenger 2.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.