18:41 24.01.2023 (обновлено: 19:00 24.01.2023)
Премьер Чехии рассказал о поставках танков из Германии
Премьер Фиала: танки из Германии нужны Чехии для обеспечения собственной безопасности
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinТанк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Танк Leopard 2. Архивное фото
ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. Танки, которые Германия намерена поставить Чехии в качестве компенсации за поставки Украине, нужны Чехии для обеспечения собственной безопасности, заявил во вторник в Берлине премьер Петр Фиала.
Германия ранее согласилась передать Чехии и Словакии по 15 танков устаревшей модели Leopard 2A4 в качестве компенсации за технику, ранее поставленную этими странами Украине. По одному танку Прага и Братислава уже получили в декабре 2022 года, остальные танки должны быть поставлены в течение этого года.
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"Наши танки Т-72 мы послали на Украину, именно поэтому мы договорились о поддержке Германии, чтобы обеспечить боеспособность нашей армии", - цитирует слова премьера České noviny.
По данным издания, Фиала обсудил в Берлине во время переговоров с канцлером Олафом Шольцем также союзнические обязательства Чехии.
"Я подтвердил господину канцлеру действие всех наших союзнических обязательств, включая тех в отношении НАТО", - сказал Фиала.
Как отмечает издание, таким образом Фиала, судя по всему, реагировал на высказывание кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша, который в воскресных теледебатах поставил под сомнение обязательства страны в отношении своих союзников. Бабиш в дебатах заявил, что не послал бы чешские войска на помощь Польше или странам Балтии в случае нападения на них, но позднее написал в Twitter, что, конечно, он действовал бы в качестве президента республики в соответствии со статьей 5 Договора НАТО.