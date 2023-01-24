https://ria.ru/20230124/tanki-1847174023.html

Премьер Чехии рассказал о поставках танков из Германии

Премьер Чехии рассказал о поставках танков из Германии - РИА Новости, 24.01.2023

Премьер Чехии рассказал о поставках танков из Германии

Танки, которые Германия намерена поставить Чехии в качестве компенсации за поставки Украине, нужны Чехии для обеспечения собственной безопасности, заявил во... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:41

2023-01-24T18:41

2023-01-24T19:00

в мире

чехия

петр фиала

германия

т-72 "урал"

украина

андрей бабиш

олаф шольц

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ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. Танки, которые Германия намерена поставить Чехии в качестве компенсации за поставки Украине, нужны Чехии для обеспечения собственной безопасности, заявил во вторник в Берлине премьер Петр Фиала.Германия ранее согласилась передать Чехии и Словакии по 15 танков устаревшей модели Leopard 2A4 в качестве компенсации за технику, ранее поставленную этими странами Украине. По одному танку Прага и Братислава уже получили в декабре 2022 года, остальные танки должны быть поставлены в течение этого года."Наши танки Т-72 мы послали на Украину, именно поэтому мы договорились о поддержке Германии, чтобы обеспечить боеспособность нашей армии", - цитирует слова премьера České noviny.По данным издания, Фиала обсудил в Берлине во время переговоров с канцлером Олафом Шольцем также союзнические обязательства Чехии."Я подтвердил господину канцлеру действие всех наших союзнических обязательств, включая тех в отношении НАТО", - сказал Фиала.Как отмечает издание, таким образом Фиала, судя по всему, реагировал на высказывание кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша, который в воскресных теледебатах поставил под сомнение обязательства страны в отношении своих союзников. Бабиш в дебатах заявил, что не послал бы чешские войска на помощь Польше или странам Балтии в случае нападения на них, но позднее написал в Twitter, что, конечно, он действовал бы в качестве президента республики в соответствии со статьей 5 Договора НАТО.

https://ria.ru/20210407/chekhiya-1727194890.html

https://ria.ru/20230124/abrams-1847161521.html

чехия

германия

украина

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в мире, чехия, петр фиала, германия, т-72 "урал", украина, андрей бабиш, олаф шольц, twitter, нато