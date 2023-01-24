18:36 24.01.2023 (обновлено: 18:52 24.01.2023)
Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ
Bloomberg: Германия может разрешить Польше отправить Украине танки Leopard уже в среду
© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Германия может разрешить Польше отправить Киеву танки Leopard уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Ожидается, что Германия уже в среду даст Польше разрешение на отправку танков Leopard немецкого производства на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванные источники.
Ранее представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине. Представитель правительства добавил, что документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами.
Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Leopard 2.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.