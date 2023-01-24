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Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html
Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ
Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ
Германия может разрешить Польше отправить Киеву танки Leopard уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:36
2023-01-24T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
германия
польша
украина
мариуш блащак
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Германия может разрешить Польше отправить Киеву танки Leopard уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине. Представитель правительства добавил, что документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами.Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Leopard 2.Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, германия, польша, украина, мариуш блащак, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Польша, Украина, Мариуш Блащак, Сергей Лавров, НАТО
18:36 24.01.2023 (обновлено: 18:52 24.01.2023)
 
Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ

Bloomberg: Германия может разрешить Польше отправить Украине танки Leopard уже в среду

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Германия может разрешить Польше отправить Киеву танки Leopard уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Ожидается, что Германия уже в среду даст Польше разрешение на отправку танков Leopard немецкого производства на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванные источники.
Ранее представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине. Представитель правительства добавил, что документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами.
Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Leopard 2.
Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияПольшаУкраинаМариуш БлащакСергей ЛавровНАТО
 
 
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