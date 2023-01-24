https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html

Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ

Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ

Германия может разрешить Польше отправить Киеву танки Leopard уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:36

2023-01-24T18:36

2023-01-24T18:52

специальная военная операция на украине

в мире

германия

польша

украина

мариуш блащак

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нато

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Германия может разрешить Польше отправить Киеву танки Leopard уже в среду, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине. Представитель правительства добавил, что документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами.Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Leopard 2.Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Финские СМИ сообщали, что кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/abrams-1847161521.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, польша, украина, мариуш блащак, сергей лавров, нато