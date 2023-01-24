https://ria.ru/20230124/tanki-1847043035.html

Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки

Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки - РИА Новости, 24.01.2023

Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад сейчас должен поставлять Украине более современное и более тяжелое вооружение, включая танки, не только для... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:48

2023-01-24T12:48

2023-01-24T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

украина

россия

берлин (город)

нато

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад сейчас должен поставлять Украине более современное и более тяжелое вооружение, включая танки, не только для самообороны, но для "возвращения территорий". "Россия готовит новые наступления… Поэтому мы должны поставлять более тяжелые и более современные системы, чтобы украинские силы смогли противостоять российским. Не только для того, чтобы выжить, но чтобы победить, вернуть территории, сохраниться как суверенное и независимое европейское государство", - сказал он на совместной пресс-конференции в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом. Он также выразил уверенность, что западные государства в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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россия

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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, берлин (город), нато