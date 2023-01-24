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Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/tanki-1847043035.html
Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки
Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки - РИА Новости, 24.01.2023
Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад сейчас должен поставлять Украине более современное и более тяжелое вооружение, включая танки, не только для... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:48
2023-01-24T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
украина
россия
берлин (город)
нато
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад сейчас должен поставлять Украине более современное и более тяжелое вооружение, включая танки, не только для самообороны, но для "возвращения территорий". "Россия готовит новые наступления… Поэтому мы должны поставлять более тяжелые и более современные системы, чтобы украинские силы смогли противостоять российским. Не только для того, чтобы выжить, но чтобы победить, вернуть территории, сохраниться как суверенное и независимое европейское государство", - сказал он на совместной пресс-конференции в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом. Он также выразил уверенность, что западные государства в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, берлин (город), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Украина, Россия, Берлин (город), НАТО
12:48 24.01.2023
 
Столтенберг объяснил, зачем Украине нужны танки

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимы танки для "возвращения территорий"

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerОсновной немецкий танк Leopard 2
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Основной немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад сейчас должен поставлять Украине более современное и более тяжелое вооружение, включая танки, не только для самообороны, но для "возвращения территорий".
"Россия готовит новые наступления… Поэтому мы должны поставлять более тяжелые и более современные системы, чтобы украинские силы смогли противостоять российским. Не только для того, чтобы выжить, но чтобы победить, вернуть территории, сохраниться как суверенное и независимое европейское государство", - сказал он на совместной пресс-конференции в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом.
Он также выразил уверенность, что западные государства в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергСергей ЛавровУкраинаРоссияБерлин (город)НАТО
 
 
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