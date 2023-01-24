https://ria.ru/20230124/sputnik-1847091378.html

Боррель заявил, что Россия способна уничтожить любой спутник в космосе

Боррель заявил, что Россия способна уничтожить любой спутник в космосе - РИА Новости, 24.01.2023

Боррель заявил, что Россия способна уничтожить любой спутник в космосе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия представляет угрозу в космическом пространстве, по его... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:06

2023-01-24T15:06

2023-01-24T15:06

жозеп боррель

сергей шойгу

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия представляет угрозу в космическом пространстве, по его утверждению, она способна совершать кибератаки на спутники, а также физически уничтожить любой из них противоспутниковым оружием. "В ноябре 2021 года Россия провела испытания антиспутникового оружия. Это было безответственное действие, которое не только создало опасный мусор в космосе, это также стало сигналом всем, что Россия готова поставить любой спутник под угрозу уничтожения. Если они смогли это сделать со своим спутником, смогут сделать и с нашими спутниками", - сказал Боррель в ходе выступления во вторник на 15-й Европейской конференции по космосу. По его данным, "в космосе на орбите находятся порядка 5500 спутников, порядка 10% из них имеют военное назначение". "Но многие имеют двойное назначение: гражданское и военное. Они предоставляют важнейшую информацию для нашей безопасности и обороны", - заявил представитель ЕС. Боррель заявил, что спутниковая информация имеет важнейшее значение в ходе конфликта на Украине, помогла Киеву "поддерживать связь внутри страны и с партнерами за рубежом". "Все это рождает несколько серьезных стратегических вопросов. Какой объем нашей критической инфраструктуры зависит от спутниковых услуг, и как эти услуги защитить, чтобы наша жизнь не была затронута в случае таких нападений?" - задался вопросом главный дипломат Евросоюза. Он обещал в марте представить проект стратегии по укреплению безопасности и обороны ЕС в космическом пространстве. Россия 15 ноября 2021 года успешно провела испытания, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы. Космическое командование США в декабре 2020 года заявляло, что РФ провела испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле того же года. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе. Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://ria.ru/20230123/pomosch-1846928749.html

https://ria.ru/20230115/sputnik-1845047204.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жозеп боррель, сергей шойгу, мария захарова, россия, сша, украина, евросоюз, оон