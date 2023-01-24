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Глава СПЧ выступил против идей о лишении собственности критикующих Россию - РИА Новости, 24.01.2023
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Глава СПЧ выступил против идей о лишении собственности критикующих Россию
Глава СПЧ выступил против идей о лишении собственности критикующих Россию - РИА Новости, 24.01.2023
Глава СПЧ выступил против идей о лишении собственности критикующих Россию
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против лишения собственности или гражданства критикующих действия своей страны... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:13
2023-01-24T12:24
вячеслав володин
россия
госдума рф
олег морозов
анна кузнецова
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против лишения собственности или гражданства критикующих действия своей страны россиян, отметив, что подобные предложения противоречат действующей Конституции России.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что имущество граждан, которые покинули Россию, или собственников из недружественных стран можно было бы использовать для решения проблемы при поиске жилья для сирот."Вы знаете, что ситуация непростая: есть горячие головы, в том числе и депутаты Госдумы, которые говорят, что надо бы жестче наказывать тех, кто выступает против России и действий России, и тех, кто уехал за границу. Депутаты имеют право принять любые законы, но эти законы не должны противоречить конституции. Когда раздаются призывы лишить гражданства некоторых противников, врагов того, что делает Россия, мы не должны согласиться, потому что конституция не позволяет никого лишать гражданства. Остаются горячие голоса лишить собственности - мы не можем это приветствовать, нельзя лишить собственности человека незаконно", - сказал Фадеев в ходе заседания СПЧ.При этом глава СПЧ подчеркнул, что это не означает, что депутаты не могут высказывать свое мнение и не должны принимать законы. "Тут только в рамках Конституции РФ", - добавил глава СПЧ.Депутат Госдумы Олег Морозов ранее предложивший подумать над идеей временного запрета на въезд в страну для подрывающих конституционный строй граждан, отмечал, что может быть предложена процедура, полностью соответствующая Конституции РФ.В начале января глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что предлагаемые законодательные инициативы должны строго соответствовать Конституции РФ, по его мнению, чиновники или политики, призывающие игнорировать нормы Основного закона страны, должны покинуть занимаемые ими посты.
https://ria.ru/20230118/kuchera-1845716551.html
https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html
https://ria.ru/20230111/aytishniki-1844124381.html
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вячеслав володин, россия, госдума рф, олег морозов, анна кузнецова, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Олег Морозов, Анна Кузнецова, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
12:13 24.01.2023 (обновлено: 12:24 24.01.2023)
 
Глава СПЧ выступил против идей о лишении собственности критикующих Россию

Глава СПЧ выступил против идей о лишении собственности или гражданства критикующих Россию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против лишения собственности или гражданства критикующих действия своей страны россиян, отметив, что подобные предложения противоречат действующей Конституции России.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что имущество граждан, которые покинули Россию, или собственников из недружественных стран можно было бы использовать для решения проблемы при поиске жилья для сирот.
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"Вы знаете, что ситуация непростая: есть горячие головы, в том числе и депутаты Госдумы, которые говорят, что надо бы жестче наказывать тех, кто выступает против России и действий России, и тех, кто уехал за границу. Депутаты имеют право принять любые законы, но эти законы не должны противоречить конституции. Когда раздаются призывы лишить гражданства некоторых противников, врагов того, что делает Россия, мы не должны согласиться, потому что конституция не позволяет никого лишать гражданства. Остаются горячие голоса лишить собственности - мы не можем это приветствовать, нельзя лишить собственности человека незаконно", - сказал Фадеев в ходе заседания СПЧ.
При этом глава СПЧ подчеркнул, что это не означает, что депутаты не могут высказывать свое мнение и не должны принимать законы. "Тут только в рамках Конституции РФ", - добавил глава СПЧ.
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Депутат Госдумы Олег Морозов ранее предложивший подумать над идеей временного запрета на въезд в страну для подрывающих конституционный строй граждан, отмечал, что может быть предложена процедура, полностью соответствующая Конституции РФ.
В начале января глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что предлагаемые законодательные инициативы должны строго соответствовать Конституции РФ, по его мнению, чиновники или политики, призывающие игнорировать нормы Основного закона страны, должны покинуть занимаемые ими посты.
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Вячеслав ВолодинРоссияГосдума РФОлег МорозовАнна КузнецоваВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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