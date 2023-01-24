https://ria.ru/20230124/soglashenie-1847214427.html
Россия и Азербайджан утвердили соглашение в сфере здравоохранения
Россия и Азербайджан утвердили соглашение в сфере здравоохранения - РИА Новости, 24.01.2023
Россия и Азербайджан утвердили соглашение в сфере здравоохранения
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения в сфере здравоохранения между Азербайджаном и РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:20
2023-01-24T23:20
2023-01-24T23:29
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БАКУ, 24 янв – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения в сфере здравоохранения между Азербайджаном и РФ, сообщает пресс-служба Алиева."Утверждено "Соглашение между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) об обеспечении эпидемиологической безопасности в районах с трансграничными природными очагами чумы". Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев", - говорится в сообщении.Данное соглашение было подписано 17 ноября 2022 года в Баку.По данным пресс-службы Алиева, после вступления Соглашения в силу Государственный таможенный комитет Азербайджана должен обеспечить реализацию его положений: "Министерство иностранных дел Азербайджана должно уведомить правительство Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу".
https://ria.ru/20230124/gaz-1847134296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, ангела меркель, франсуа олланд, украина, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Украина, Россия, Германия
23:20 24.01.2023 (обновлено: 23:29 24.01.2023)
Россия и Азербайджан утвердили соглашение в сфере здравоохранения
Глава Азербайджана Алиев утвердил соглашение в сфере здравоохранения с Россией
БАКУ, 24 янв – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения в сфере здравоохранения между Азербайджаном и РФ, сообщает пресс-служба Алиева.
"Утверждено "Соглашение между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) об обеспечении эпидемиологической безопасности в районах с трансграничными природными очагами чумы". Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев", - говорится в сообщении.
Данное соглашение было подписано 17 ноября 2022 года в Баку
.
По данным пресс-службы Алиева, после вступления Соглашения в силу Государственный таможенный комитет Азербайджана должен обеспечить реализацию его положений: "Министерство иностранных дел Азербайджана должно уведомить правительство Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу".