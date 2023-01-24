https://ria.ru/20230124/soglashenie-1847214427.html

Россия и Азербайджан утвердили соглашение в сфере здравоохранения

Россия и Азербайджан утвердили соглашение в сфере здравоохранения - РИА Новости, 24.01.2023

Россия и Азербайджан утвердили соглашение в сфере здравоохранения

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения в сфере здравоохранения между Азербайджаном и РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:20

2023-01-24T23:20

2023-01-24T23:29

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БАКУ, 24 янв – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения в сфере здравоохранения между Азербайджаном и РФ, сообщает пресс-служба Алиева."Утверждено "Соглашение между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) об обеспечении эпидемиологической безопасности в районах с трансграничными природными очагами чумы". Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев", - говорится в сообщении.Данное соглашение было подписано 17 ноября 2022 года в Баку.По данным пресс-службы Алиева, после вступления Соглашения в силу Государственный таможенный комитет Азербайджана должен обеспечить реализацию его положений: "Министерство иностранных дел Азербайджана должно уведомить правительство Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу".

https://ria.ru/20230124/gaz-1847134296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дмитрий кулеба, ангела меркель, франсуа олланд, украина, россия, германия