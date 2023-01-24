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Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта семян - РИА Новости, 24.01.2023
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Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта семян
Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта семян - РИА Новости, 24.01.2023
Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта семян
Минсельхоз РФ намерен квотировать импорт семян и готовит предложения по этому поводу в подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию, сообщил на XIV Съезда... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:06
2023-01-24T11:35
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ намерен квотировать импорт семян и готовит предложения по этому поводу в подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию, сообщил на XIV Съезда Национального союза производителей молока министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Мы ведем работу и выйдем сейчас в таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян. Нужно совместно с нашим бизнесом, совместно с научно-исследовательскими институтами, с наукой заниматься производством собственных форм, и это мы будет делать", - сказал Патрушев.По его словам, ситуация пока крайне непростая. "По обеспечению мы по уровню доктрины (продбезопасности - ред.) где-то внизу болтаемся, и никак не можем достичь того порога, который в ней обозначен - в размере 75%. У нас рынок открыт для иностранной селекции и ввозят по сути дела готовые формы. Родительские (чистые, оригинальные - ред.) формы никто не дает", - заметил министр.Российский АПК является в такой ситуации крайне уязвимым, и поэтому министерство "будет предпринимать определенные действия, которые сподвигнут и иностранцев, и наших производителей все-таки завозить родительские формы", сказал Патрушев.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
11:06 24.01.2023 (обновлено: 11:35 24.01.2023)
 
Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта семян

Патрушев заявил, что Минсельхоз намерен квотировать импорт семян

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции
Сотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ намерен квотировать импорт семян и готовит предложения по этому поводу в подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию, сообщил на XIV Съезда Национального союза производителей молока министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы ведем работу и выйдем сейчас в таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян. Нужно совместно с нашим бизнесом, совместно с научно-исследовательскими институтами, с наукой заниматься производством собственных форм, и это мы будет делать", - сказал Патрушев.
По его словам, ситуация пока крайне непростая. "По обеспечению мы по уровню доктрины (продбезопасности - ред.) где-то внизу болтаемся, и никак не можем достичь того порога, который в ней обозначен - в размере 75%. У нас рынок открыт для иностранной селекции и ввозят по сути дела готовые формы. Родительские (чистые, оригинальные - ред.) формы никто не дает", - заметил министр.
Российский АПК является в такой ситуации крайне уязвимым, и поэтому министерство "будет предпринимать определенные действия, которые сподвигнут и иностранцев, и наших производителей все-таки завозить родительские формы", сказал Патрушев.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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