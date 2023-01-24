https://ria.ru/20230124/semena-1847007746.html

Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта семян

Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта семян - РИА Новости, 24.01.2023

Минсельхоз готовит предложения по ограничению импорта семян

Минсельхоз РФ намерен квотировать импорт семян и готовит предложения по этому поводу в подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию, сообщил на XIV Съезда... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:06

2023-01-24T11:06

2023-01-24T11:35

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ намерен квотировать импорт семян и готовит предложения по этому поводу в подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию, сообщил на XIV Съезда Национального союза производителей молока министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Мы ведем работу и выйдем сейчас в таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян. Нужно совместно с нашим бизнесом, совместно с научно-исследовательскими институтами, с наукой заниматься производством собственных форм, и это мы будет делать", - сказал Патрушев.По его словам, ситуация пока крайне непростая. "По обеспечению мы по уровню доктрины (продбезопасности - ред.) где-то внизу болтаемся, и никак не можем достичь того порога, который в ней обозначен - в размере 75%. У нас рынок открыт для иностранной селекции и ввозят по сути дела готовые формы. Родительские (чистые, оригинальные - ред.) формы никто не дает", - заметил министр.Российский АПК является в такой ситуации крайне уязвимым, и поэтому министерство "будет предпринимать определенные действия, которые сподвигнут и иностранцев, и наших производителей все-таки завозить родительские формы", сказал Патрушев.

https://ria.ru/20230123/udobreniya-1846931452.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика