https://ria.ru/20230124/sammit-1846987779.html

Эсватини планирует принять участие в саммите Россия-Африка

Эсватини планирует принять участие в саммите Россия-Африка - РИА Новости, 24.01.2023

Эсватини планирует принять участие в саммите Россия-Африка

Южноафриканское королевство Эсватини намерено принять участие в предстоящем саммите Россия-Африка и надеется, что это даст новые возможности для роста экономики РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:47

2023-01-24T09:47

2023-01-24T09:47

в мире

сергей лавров

эсватини (свазиленд)

сиханизо дламини

россия

юар

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Южноафриканское королевство Эсватини намерено принять участие в предстоящем саммите Россия-Африка и надеется, что это даст новые возможности для роста экономики страны, сообщил РИА Новости заместитель главы МИД королевства по политическим вопросам Вулие Кунене в преддверии визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава МИД РФ во вторник проведет в Эсватини переговоры с руководством страны, это первый визит в королевство с момента назначения Лаврова на должность министра в 2004 году. "Эсватини участвовало в последнем саммите Россия-Африка в октябре 2019 года, делегацию возглавлял король Мсвати III. В этой связи есть намерение участвовать, поскольку это возможность для королевства выстраивать отношения на площадке международного форума и продолжить дискуссии, начатые в ходе прежнего саммита", - сказал дипломат. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка запланирован на 26-29 июля этого года в Петербурге. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. По словам Кунене, Эсватини рассматривает саммит как площадку для взаимодействия с достойными игроками на международной арене и стремится обеспечить рост национальной экономики за счет взаимодействия с иностранными партнерами в различных сферах. "Мы надеемся, что организаторы саммита подготовят программу, которая будет учитывать наши общие интересы как участников и обозначит возможности для всех нас", - сказал он. Во время первого саммита РФ-Африка в Сочи в 2019 году принцесса Эсватини Сиханизо Дламини, которая также занимает должность министра информационных технологий и связи, рассказывала в интервью РИА Новости, что королевство собирается официально оформить военное сотрудничество с Россией. Кроме того, по ее словам, Эсватини заинтересовано сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке - с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий.

https://ria.ru/20230122/sammit-1846567922.html

https://ria.ru/20230110/sammit-1843980171.html

эсватини (свазиленд)

россия

юар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, эсватини (свазиленд), сиханизо дламини, россия, юар