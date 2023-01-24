На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг
На южном побережье Сахалина летом откроют глэмпинг
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. Комплекс для туристов с панорамными домами откроют летом на берегу залива Анива на юге Сахалина, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Туристические домики возводят в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для круглогодичного комфорта в них предусмотрели систему теплого пола и электрический камин, кухонную зону и санузел. При этом два строения оборудуют с учетом потребностей маломобильных постояльцев", — отмечается в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
По информации пресс-службы, в новый гостиничный комплекс с возможностью отдыха на природе войдут четыре панорамных дома с теплым полом, кофемашинами, двуспальными кроватями и банными чанами.
Грантовая поддержка позволила реализовать ряд проектов не только на Сахалине, но и на Курильских островах, где ощущается дефицит средств размещения. "Подобный формат будет набирать популярность у нас в регионе. Это более доступный вид отдыха в сравнении с базами и гостевыми домами и прекрасный вариант для спокойного семейного времяпровождения наедине с природой", — цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.
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