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На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг - РИА Новости, 24.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846994072.html
На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг
На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг - РИА Новости, 24.01.2023
На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг
Комплекс для туристов с панорамными домами откроют летом на берегу залива Анива на юге Сахалина, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:13
2023-01-24T13:13
туризм
туризм
новости - туризм
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. Комплекс для туристов с панорамными домами откроют летом на берегу залива Анива на юге Сахалина, сообщает пресс-служба правительства региона. "Туристические домики возводят в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для круглогодичного комфорта в них предусмотрели систему теплого пола и электрический камин, кухонную зону и санузел. При этом два строения оборудуют с учетом потребностей маломобильных постояльцев", — отмечается в Telegram-канале правительства Сахалинской области. По информации пресс-службы, в новый гостиничный комплекс с возможностью отдыха на природе войдут четыре панорамных дома с теплым полом, кофемашинами, двуспальными кроватями и банными чанами.Грантовая поддержка позволила реализовать ряд проектов не только на Сахалине, но и на Курильских островах, где ощущается дефицит средств размещения. "Подобный формат будет набирать популярность у нас в регионе. Это более доступный вид отдыха в сравнении с базами и гостевыми домами и прекрасный вариант для спокойного семейного времяпровождения наедине с природой", — цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
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туризм, новости - туризм, сахалин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сахалин
13:13 24.01.2023
 
На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг

На южном побережье Сахалина летом откроют глэмпинг

© РИА Новости / Светлана БаеваГлэмпинг по дороге в Териберку
Глэмпинг по дороге в Териберку - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. Комплекс для туристов с панорамными домами откроют летом на берегу залива Анива на юге Сахалина, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Туристические домики возводят в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для круглогодичного комфорта в них предусмотрели систему теплого пола и электрический камин, кухонную зону и санузел. При этом два строения оборудуют с учетом потребностей маломобильных постояльцев", — отмечается в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
По информации пресс-службы, в новый гостиничный комплекс с возможностью отдыха на природе войдут четыре панорамных дома с теплым полом, кофемашинами, двуспальными кроватями и банными чанами.
Грантовая поддержка позволила реализовать ряд проектов не только на Сахалине, но и на Курильских островах, где ощущается дефицит средств размещения. "Подобный формат будет набирать популярность у нас в регионе. Это более доступный вид отдыха в сравнении с базами и гостевыми домами и прекрасный вариант для спокойного семейного времяпровождения наедине с природой", — цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.
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