https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846994072.html

На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг

На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг - РИА Новости, 24.01.2023

На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг

Комплекс для туристов с панорамными домами откроют летом на берегу залива Анива на юге Сахалина, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:13

2023-01-24T13:13

2023-01-24T13:13

туризм

туризм

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сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. Комплекс для туристов с панорамными домами откроют летом на берегу залива Анива на юге Сахалина, сообщает пресс-служба правительства региона. "Туристические домики возводят в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для круглогодичного комфорта в них предусмотрели систему теплого пола и электрический камин, кухонную зону и санузел. При этом два строения оборудуют с учетом потребностей маломобильных постояльцев", — отмечается в Telegram-канале правительства Сахалинской области. По информации пресс-службы, в новый гостиничный комплекс с возможностью отдыха на природе войдут четыре панорамных дома с теплым полом, кофемашинами, двуспальными кроватями и банными чанами.Грантовая поддержка позволила реализовать ряд проектов не только на Сахалине, но и на Курильских островах, где ощущается дефицит средств размещения. "Подобный формат будет набирать популярность у нас в регионе. Это более доступный вид отдыха в сравнении с базами и гостевыми домами и прекрасный вариант для спокойного семейного времяпровождения наедине с природой", — цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.

https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сахалин