05:28 24.01.2023 (обновлено: 11:02 24.01.2023)
NYT: на Западе испугались за Украину после французского романа о Путине
NYT: французский роман о Путине может изменить национальную политику в отношении Украины
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Роман автора Джулиано да Эмполи "Кремлевский волшебник" может изменить национальную политику в отношении Украины, считает обозреватель New York Times Констан Меё.
"Популярный роман "Кремлевский волшебник" изображает симпатический портрет российского лидера и, по словам критиков, вызывает опасения из-за того, что может повлиять на национальную политику в отношении украинского конфликта", — сообщил обозреватель.
Роман был опубликован после начала специальной военной операции на Украине и стал популярным "пособием для понимания Путина". Как отмечает обозреватель, да Эмполи после публикации книги начали приглашать на телевидение в качестве эксперта в вопросе украинского конфликта.
Автор отметил, что во Франции литература до сих пор остается поводом для политических обсуждений. Так, например, французский премьер Элизабет Борн высоко оценила роман, заявив, что он "как эхо отражает текущую международную обстановку и конфликт на Украине".
Меё добавил, что образ российского президента описан благожелательно. По мнению критиков, это сигнализирует о мягком отношении к президенту России и о возможности перемен во взглядах страны на украинский кризис.
Бывший глава французского МИД Юбер Вердин отметил, что роман "невероятно правдоподобен" и что его необходимо прочитать каждому. Он также заявил, что, если бы Макрон ознакомился с этой книгой, то не занял бы такую агрессивную позицию относительно России.
Роман "Кремлевский волшебник" (Le Mage du Kremlin) Джулиано да Эмполи повествует о вымышленном давнем помощнике Путина, который рассуждает об упадке Запада, влиянии США на международную политику и сильном лидерстве в России.