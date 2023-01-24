Рейтинг@Mail.ru
Новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/rogozin-1847000056.html
Новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ, заявил Рогозин
Новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023
Новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ, заявил Рогозин
Новые средства радиоэлектронной борьбы позволят отодвинуть зону применения украинских дронов на километр от линии фронта, рассказал РИА Новости экс-глава... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:37
2023-01-24T11:31
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847006702_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d78d6df3af10fe3400b5fa238dbd7a8a.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Новые средства радиоэлектронной борьбы позволят отодвинуть зону применения украинских дронов на километр от линии фронта, рассказал РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. По его словам, "Царские волки" обеспечили испытания комплексов РЭБ разработки частной компании "Рубеж Инжиниринг", в том числе, в донецком аэропорту во время боя. "В целом, это средство радиоэлектронной борьбы дает нам возможность отодвинуть противника со всеми его существующими дронами, по крайней мере теми, которые есть сейчас, работающими на частоте 2,4-5,8 Герц, на расстояние километра от линии фронта", - сказал Рогозин. Он добавил, что разработанные компанией "Рубеж Инжиниринг" средства РЭБ можно использовать также на беспилотных летательных аппаратах, в том числе подвесных (управляются и питаются от кабеля, идущего с земли), что позволит увеличить зону подавления дронов противника. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/robot-1846984996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рогозин рассказал, для чего в зоне СВО нужны новые средства радиоэлектронной борьбы
Новые средства радиоэлектронной борьбы позволят отодвинуть зону применения украинских дронов на километр от линии фронта, рассказал РИА Новости Рогозин. По его словам, "Царские волки" обеспечили испытания комплексов РЭБ разработки компании "Рубеж Инжиниринг".
2023-01-24T10:37
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847006702_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e615dc3c3c71740de1f896d39f18c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, дмитрий рогозин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Дмитрий Рогозин
10:37 24.01.2023 (обновлено: 11:31 24.01.2023)
 
Новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ, заявил Рогозин

Рогозин: новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ на километр от фронта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Новые средства радиоэлектронной борьбы позволят отодвинуть зону применения украинских дронов на километр от линии фронта, рассказал РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
По его словам, "Царские волки" обеспечили испытания комплексов РЭБ разработки частной компании "Рубеж Инжиниринг", в том числе, в донецком аэропорту во время боя.
"В целом, это средство радиоэлектронной борьбы дает нам возможность отодвинуть противника со всеми его существующими дронами, по крайней мере теми, которые есть сейчас, работающими на частоте 2,4-5,8 Герц, на расстояние километра от линии фронта", - сказал Рогозин.
Он добавил, что разработанные компанией "Рубеж Инжиниринг" средства РЭБ можно использовать также на беспилотных летательных аппаратах, в том числе подвесных (управляются и питаются от кабеля, идущего с земли), что позволит увеличить зону подавления дронов противника.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
Российский робототехнический комплекс Маркер - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:38В России
Рогозин: в зоне СВО испытают две версии робота "Маркер"
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала