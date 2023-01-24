https://ria.ru/20230124/rogozin-1847000056.html

Новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ, заявил Рогозин

Новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023

Новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ, заявил Рогозин

Новые средства радиоэлектронной борьбы позволят отодвинуть зону применения украинских дронов на километр от линии фронта, рассказал РИА Новости экс-глава... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:37

2023-01-24T10:37

2023-01-24T11:31

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Новые средства радиоэлектронной борьбы позволят отодвинуть зону применения украинских дронов на километр от линии фронта, рассказал РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. По его словам, "Царские волки" обеспечили испытания комплексов РЭБ разработки частной компании "Рубеж Инжиниринг", в том числе, в донецком аэропорту во время боя. "В целом, это средство радиоэлектронной борьбы дает нам возможность отодвинуть противника со всеми его существующими дронами, по крайней мере теми, которые есть сейчас, работающими на частоте 2,4-5,8 Герц, на расстояние километра от линии фронта", - сказал Рогозин. Он добавил, что разработанные компанией "Рубеж Инжиниринг" средства РЭБ можно использовать также на беспилотных летательных аппаратах, в том числе подвесных (управляются и питаются от кабеля, идущего с земли), что позволит увеличить зону подавления дронов противника. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://radiosputnik.ria.ru/20230124/robot-1846984996.html

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Рогозин рассказал, для чего в зоне СВО нужны новые средства радиоэлектронной борьбы Новые средства радиоэлектронной борьбы позволят отодвинуть зону применения украинских дронов на километр от линии фронта, рассказал РИА Новости Рогозин. По его словам, "Царские волки" обеспечили испытания комплексов РЭБ разработки компании "Рубеж Инжиниринг". 2023-01-24T10:37 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, дмитрий рогозин