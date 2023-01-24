https://ria.ru/20230124/rogozin-1846976664.html
Рогозин обсудит возможность финансирования вооружений из средств ВПК
Рогозин обсудит возможность финансирования вооружений из средств ВПК - РИА Новости, 24.01.2023
Рогозин обсудит возможность финансирования вооружений из средств ВПК
Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что обсуждает... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:09
2023-01-24T09:09
2023-01-24T11:30
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безопасность
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что обсуждает возможность финансирования за счет средств Военно-промышленной комиссии ускоренных поставок в войска первых партий военной техники и комплексов, разработанных частными компаниями и инициативными группами. По его словам, "Царские волки" могут обеспечить испытание новых образцов в боевых условиях, подтвердить их необходимость, но на серийное производство новой техники и комплексов нужны большие средства. Однако по линии гособоронзаказа для выпуска серийных партий потребуется много времени. "Надо, конечно, искать иной вариант. Я бы сказал, особый порядок принятия на вооружения. Я это называю боевой адаптацией, этот вариант, который мог бы работать в случае, если, скажем, Военно-промышленная комиссия, которая возглавляется у нас главой государства и куда входят все необходимые люди, принимающие решения, могла бы иметь определенный финансовый ресурс свой небольшой. И на такого рода прорывные технологии выделять эти средства немедленно сразу предприятию на пополнение Вооруженных сил первыми поставками", - пояснил Рогозин. В числе новых образцов, которые могли бы закупаться в особом порядке, Рогозин назвал средства РЭБ, детекторы дронов, средства космической связи, средства радиосвязи, минометные прицелы, управляемые боеприпасы – все то, чем сегодня занимается возглавляемая им группа советников. При этом, по мнению Рогозина, соответствующий бюджет Военно-промышленной комиссии должен формироваться из федерального бюджета. Тех средств частных инвесторов, которыми располагают "Царские волки" сейчас, хватает только на испытания и опытную эксплуатацию. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
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Рогозин об испытании новых вооружений в зоне СВО и финансировании разработок
Рогозин об испытании новых вооружений в зоне СВО и финансировании разработок
2023-01-24T09:09
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PT3M09S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Рогозин, Москва, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
09:09 24.01.2023 (обновлено: 11:30 24.01.2023)
Рогозин обсудит возможность финансирования вооружений из средств ВПК
Рогозин обсудит возможность финансирования новых прорывных вооружений из средств ВПК
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что обсуждает возможность финансирования за счет средств Военно-промышленной комиссии ускоренных поставок в войска первых партий военной техники и комплексов, разработанных частными компаниями и инициативными группами.
По его словам, "Царские волки" могут обеспечить испытание новых образцов в боевых условиях, подтвердить их необходимость, но на серийное производство новой техники и комплексов нужны большие средства. Однако по линии гособоронзаказа для выпуска серийных партий потребуется много времени.
"Надо, конечно, искать иной вариант. Я бы сказал, особый порядок принятия на вооружения. Я это называю боевой адаптацией, этот вариант, который мог бы работать в случае, если, скажем, Военно-промышленная комиссия, которая возглавляется у нас главой государства и куда входят все необходимые люди, принимающие решения, могла бы иметь определенный финансовый ресурс свой небольшой. И на такого рода прорывные технологии выделять эти средства немедленно сразу предприятию на пополнение Вооруженных сил первыми поставками", - пояснил Рогозин.
"Я считаю такой вариант возможным, я его обсуждаю сейчас здесь, в Москве
, с теми, от кого зависит принятие этого решения. То есть боевая адаптация в рамках особого порядка принятия на вооружение того, что крайне необходимо для обеспечения эффекта борьбы с высокотехнологичным противником", - уточнил руководитель "Царских волков".
В числе новых образцов, которые могли бы закупаться в особом порядке, Рогозин назвал средства РЭБ, детекторы дронов, средства космической связи, средства радиосвязи, минометные прицелы, управляемые боеприпасы – все то, чем сегодня занимается возглавляемая им группа советников.
При этом, по мнению Рогозина, соответствующий бюджет Военно-промышленной комиссии должен формироваться из федерального бюджета. Тех средств частных инвесторов, которыми располагают "Царские волки" сейчас, хватает только на испытания и опытную эксплуатацию.
Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР
и ДНР
. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.