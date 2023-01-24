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Рогозин рассказал об "умном" прицеле для минометов - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/rogozin-1846970094.html
Рогозин рассказал об "умном" прицеле для минометов
Рогозин рассказал об "умном" прицеле для минометов - РИА Новости, 24.01.2023
Рогозин рассказал об "умном" прицеле для минометов
"Умный" прицел для минометов доработан после испытаний в боевых условиях в Донбассе, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T07:39
2023-01-24T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий рогозин
донбасс
донецкая народная республика
урал
роскосмос
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. "Умный" прицел для минометов доработан после испытаний в боевых условиях в Донбассе, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Когда мы работали с некоторыми нашими тербатами, и они привезли минометы 120-е на полигон Кальмиус под Донецком и привезли боеприпасы, собственно, сами 120-е мины, приехали наши гражданские специалисты с Урала, которые привезли планшет, так называемый "умный прицел". То же самое, это живое общение, начало стрельбы, поиск ошибок, исправление этих ошибок. Потом эти спецы наши уехали обратно на свое предприятие, доработали этот прицел, снова его сейчас привозят. То есть это такой очень сложный оперативный процесс передачи знаний, технологий, с учетом замечаний, которые мы получаем", - сказал Рогозин. Он пояснил, что только в условиях полигона рядом с линией боевого соприкосновения можно получить "замечания уникального характера", которые техника никогда не проявит на "полигонах гражданских, где комфортные домашние условия". Группа "Царские волки" была создана по инициативе Рогозина и оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230124/svd-1846965492.html
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Рогозин об "умном" прицеле для минометов
Россия испытает минометы, оснащенные умными прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Умный" прицел для минометов доработан после испытаний в боевых условиях в Донбассе.
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безопасность, дмитрий рогозин, донбасс, донецкая народная республика, урал, роскосмос
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Рогозин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Урал, Роскосмос
07:39 24.01.2023 (обновлено: 11:29 24.01.2023)
 
Рогозин рассказал об "умном" прицеле для минометов

Рогозин: "умный" прицел для минометов доработали с учетом испытаний в Донбассе

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. "Умный" прицел для минометов доработан после испытаний в боевых условиях в Донбассе, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Когда мы работали с некоторыми нашими тербатами, и они привезли минометы 120-е на полигон Кальмиус под Донецком и привезли боеприпасы, собственно, сами 120-е мины, приехали наши гражданские специалисты с Урала, которые привезли планшет, так называемый "умный прицел". То же самое, это живое общение, начало стрельбы, поиск ошибок, исправление этих ошибок. Потом эти спецы наши уехали обратно на свое предприятие, доработали этот прицел, снова его сейчас привозят. То есть это такой очень сложный оперативный процесс передачи знаний, технологий, с учетом замечаний, которые мы получаем", - сказал Рогозин.
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Он пояснил, что только в условиях полигона рядом с линией боевого соприкосновения можно получить "замечания уникального характера", которые техника никогда не проявит на "полигонах гражданских, где комфортные домашние условия".
Группа "Царские волки" была создана по инициативе Рогозина и оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий РогозинДонбассДонецкая Народная РеспубликаУралРоскосмос
 
 
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