https://ria.ru/20230124/rets-1847028218.html

Никишина вошла в Совет по присуждению премий правительства в сфере качества

Никишина вошла в Совет по присуждению премий правительства в сфере качества - РИА Новости, 24.01.2023

Никишина вошла в Совет по присуждению премий правительства в сфере качества

Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина вошла в Совет по присуждению премий правительства РФ в области... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:14

2023-01-24T12:14

2023-01-24T12:14

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина вошла в Совет по присуждению премий правительства РФ в области качества, сообщает РЭЦ."Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина вошла в Совет по присуждению премий правительства РФ в области качества. Председателем совета является заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров", - говорится в сообщении."Повышение качества российской продукции невозможно без внедрения лучших практик в менеджменте. Особенно это важно для компаний, которые отправляют свою продукцию на экспорт. Высокое качество - это то, за что российскую продукцию ценят и любят во многих странах, и это один из критериев, который мы продвигаем под "зонтиком" национального бренда "Сделано в России". Поэтому мы приглашаем экспортеров подавать заявки на участие в премии правительства РФ в области качества, которая поможет им оценить свои достижения и поделиться успехами с другими участниками рынка", - сказала Никишина."Каждый год заявки на участие в премии подают компании из все большего числа отраслей, от пищевой промышленности и машиностроения до металлургии и строительства. Это говорит о том, что отечественные производители уделяют все больше внимания качеству своей продукции и эффективности подходов к организации управления", - считает руководитель Роскачества Максим Протасов.Совет по присуждению премий правительства РФ в области качества сформирован из числа первых лиц аппарата правительства России, администрации президента РФ, Государственной думы и Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, глав деловых объединений. Секретарем совета является Протасов.Компании, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Роскачества.Премии правительства РФ в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

https://ria.ru/20230123/uslugi-1846787932.html

https://ria.ru/20230123/konkurs-1846746548.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия