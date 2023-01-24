https://ria.ru/20230124/regiony-1847116752.html
Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах
Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах - РИА Новости, 24.01.2023
Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах
Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых российских регионах. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:02
2023-01-24T16:02
2023-01-24T16:31
владимир путин
михаил мишустин
россия
луганская народная республика
херсонская область
госдума рф
совет федерации рф
мариуполь
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых российских регионах.Глава государства подчеркнул, что власти подготовили необходимые средства для решения этой задачи."У нас все на это есть, мы обо всем договорились", — добавил Путин.Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал президенту, что отопительный сезон в новых регионах России проходит в штатном режиме. По его словам, на особом контроле находятся Мариуполь, Волноваха, Энергодар и Северодонецкая агломерация.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведенных там референдумов. Большинство проголосовавших высказались за присоединение к стране.Тридцатого сентября Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20230111/pensii-1844209706.html
https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, совет федерации рф, мариуполь, волноваха, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Мариуполь, Волноваха, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
16:02 24.01.2023 (обновлено: 16:31 24.01.2023)
Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах
Путин поручил Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах