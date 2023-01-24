https://ria.ru/20230124/regiony-1847116752.html

Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах

Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах - РИА Новости, 24.01.2023

Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах

Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых российских регионах. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:02

2023-01-24T16:02

2023-01-24T16:31

владимир путин

михаил мишустин

россия

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

совет федерации рф

мариуполь

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых российских регионах.Глава государства подчеркнул, что власти подготовили необходимые средства для решения этой задачи."У нас все на это есть, мы обо всем договорились", — добавил Путин.Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал президенту, что отопительный сезон в новых регионах России проходит в штатном режиме. По его словам, на особом контроле находятся Мариуполь, Волноваха, Энергодар и Северодонецкая агломерация.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведенных там референдумов. Большинство проголосовавших высказались за присоединение к стране.Тридцатого сентября Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20230111/pensii-1844209706.html

https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

мариуполь

волноваха

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владимир путин, михаил мишустин, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, совет федерации рф, мариуполь, волноваха, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)