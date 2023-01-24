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РСТ предложил Центробанку уменьшить комиссию за эквайринг для турфирм - РИА Новости, 24.01.2023
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Туризм
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РСТ предложил Центробанку уменьшить комиссию за эквайринг для турфирм
РСТ предложил Центробанку уменьшить комиссию за эквайринг для турфирм - РИА Новости, 24.01.2023
РСТ предложил Центробанку уменьшить комиссию за эквайринг для турфирм
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором назвал чрезмерными ставки эквайринга,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:09
2023-01-24T15:11
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
центральный банк рф (цб рф)
банковские карты
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором назвал чрезмерными ставки эквайринга, применяемые при расчетах туркомпаний с кредитными учреждениями, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.Эксперты союза предлагают на постоянной основе установить максимальный размер эквайринга не выше одного процента. Такой процент совет директоров ЦБ РФ уже вводил с апреля по конец августа 2022 года для наиболее пострадавших отраслей. "С учетом небольшой прибыльности турбизнеса участники рынка тогда смогли сократить свои расходы на обслуживание платежей по картам на 25-45 процентов", — указали в РСТ. Размер эквайринга не выше одного процента позволит повысить рентабельность отрасли и благоприятно скажется на финансовой устойчивости компаний, говорят эксперты. Кроме того, предполагается, что эта мера поспособствует обелению рынка и простимулирует переход от наличных расчетов с потребителями к безналичным.Представители отрасли объясняют, что ставка эквайринговой комиссии для туроператоров и агентов находится в диапазоне от 1,45 до 1,8 процента в зависимости от банка, иногда доходит и до 2,2 процента. Такой размер отчислений предприятия считают высоким, сказал президент РСТ Илья Уманский. В союзе отмечают низкую маржинальность турсектора, которая составляет от трех до восьми процентов. "То есть плата за эквайринг, взимаемая кредитными организациями, составляет до трети от выручки. Если приходится вернуть клиенту стоимость путевки, то отчисления банку становятся чистым убытком, так как эта комиссия не возвращается", —пояснили в союзе. Существующая альтернатива в виде системы быстрых платежей (СБП) или перевода по QR-коду не является полноценной заменой оплаты картой по терминалу. "Многие потребители в регионах не имеют установленных приложений банков и не подключены к СБП. Кроме того, такая оплата недоступна для владельцев кредитных карт", — добавили в РСТ.
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туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), центральный банк рф (цб рф), банковские карты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банковские карты
15:09 24.01.2023 (обновлено: 15:11 24.01.2023)
 
РСТ предложил Центробанку уменьшить комиссию за эквайринг для турфирм

РСТ предложил Центробанку ограничить комиссию за эквайринг при расчетах турфирм с банками

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в медиабанкОформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay в Крыму
Оформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором назвал чрезмерными ставки эквайринга, применяемые при расчетах туркомпаний с кредитными учреждениями, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
Эксперты союза предлагают на постоянной основе установить максимальный размер эквайринга не выше одного процента. Такой процент совет директоров ЦБ РФ уже вводил с апреля по конец августа 2022 года для наиболее пострадавших отраслей. "С учетом небольшой прибыльности турбизнеса участники рынка тогда смогли сократить свои расходы на обслуживание платежей по картам на 25-45 процентов", — указали в РСТ.
Размер эквайринга не выше одного процента позволит повысить рентабельность отрасли и благоприятно скажется на финансовой устойчивости компаний, говорят эксперты. Кроме того, предполагается, что эта мера поспособствует обелению рынка и простимулирует переход от наличных расчетов с потребителями к безналичным.
Представители отрасли объясняют, что ставка эквайринговой комиссии для туроператоров и агентов находится в диапазоне от 1,45 до 1,8 процента в зависимости от банка, иногда доходит и до 2,2 процента. Такой размер отчислений предприятия считают высоким, сказал президент РСТ Илья Уманский.
В союзе отмечают низкую маржинальность турсектора, которая составляет от трех до восьми процентов. "То есть плата за эквайринг, взимаемая кредитными организациями, составляет до трети от выручки. Если приходится вернуть клиенту стоимость путевки, то отчисления банку становятся чистым убытком, так как эта комиссия не возвращается", —пояснили в союзе.
Существующая альтернатива в виде системы быстрых платежей (СБП) или перевода по QR-коду не является полноценной заменой оплаты картой по терминалу. "Многие потребители в регионах не имеют установленных приложений банков и не подключены к СБП. Кроме того, такая оплата недоступна для владельцев кредитных карт", — добавили в РСТ.
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