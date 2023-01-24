https://ria.ru/20230124/planety-1847115627.html
Ученые РАН обнаружили восемь экзопланет впервые за историю наблюдений
Ученые РАН обнаружили восемь экзопланет впервые за историю наблюдений - РИА Новости, 24.01.2023
Ученые РАН обнаружили восемь экзопланет впервые за историю наблюдений
Ученые РАН с помощью роботизированного телескопа обнаружили восемь потенциальных экзопланет впервые в истории российских наблюдений, сообщил во вторник научный... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:00
2023-01-24T16:00
2023-01-24T17:06
наука
лев зеленый
российская академия наук
наука
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826647139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_236d91f1c5f9741826607ba35008e296.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ученые РАН с помощью роботизированного телескопа обнаружили восемь потенциальных экзопланет впервые в истории российских наблюдений, сообщил во вторник научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый. "Российскими учеными на специальном роботизированном телескопе... обнаружены первые "российские" экзопланеты", - сказал Зеленый на "Королевских чтениях", отметив, что всего на данный момент обнаружено восемь кандидатов в экзопланеты. С 2020 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН проводятся наблюдения на 50-сантиметровом роботизированном телескопе с целью обнаружения экзопланет методом транзитной фотометрии. Этот метод заключается в получении зависимости блеска звезды от времени.Экзопланетами называются любые планеты за пределами Солнечной системы с потенциально пригодными для жизни условиями. Сложность их обнаружения заключается в том, что звезды, вокруг которых экзопланеты вращаются, светят гораздо ярче и затмевают их.Первая экзопланета была открыта в 1992 году. Сейчас известно более пяти тысяч таких планет, а всего, как полагают ученые, их только в нашей галактике могут быть сотни миллиардов.Российские ученые долгое время практически не принимали участие в поисках экзопланет. Лишь с 2020 года в САО РАН стали проводиться наблюдения на 50-сантиметровом роботизированном телескопе с целью обнаружения экзопланет методом транзитной фотометрии, то есть обнаружения таких моментов, когда проплывающая перед звездой планета "съедает" часть ее блеска.
https://ria.ru/20230124/yadro-1846961817.html
https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826647139_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_28409271a16094421683cbe302fe1b3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лев зеленый, российская академия наук, наука, космос - риа наука
Наука, Лев Зеленый, Российская академия наук, Наука, Космос - РИА Наука
16:00 24.01.2023 (обновлено: 17:06 24.01.2023)
Ученые РАН обнаружили восемь экзопланет впервые за историю наблюдений
Ученые РАН обнаружили восемь экзопланет с помощью роботизированного телескопа
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ученые РАН с помощью роботизированного телескопа обнаружили восемь потенциальных экзопланет впервые в истории российских наблюдений, сообщил во вторник научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
"Российскими учеными на специальном роботизированном телескопе... обнаружены первые "российские" экзопланеты", - сказал Зеленый на "Королевских чтениях", отметив, что всего на данный момент обнаружено восемь кандидатов в экзопланеты.
С 2020 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН проводятся наблюдения на 50-сантиметровом роботизированном телескопе с целью обнаружения экзопланет методом транзитной фотометрии. Этот метод заключается в получении зависимости блеска звезды от времени.
Экзопланетами называются любые планеты за пределами Солнечной системы с потенциально пригодными для жизни условиями. Сложность их обнаружения заключается в том, что звезды, вокруг которых экзопланеты вращаются, светят гораздо ярче и затмевают их.
Первая экзопланета была открыта в 1992 году. Сейчас известно более пяти тысяч таких планет, а всего, как полагают ученые, их только в нашей галактике могут быть сотни миллиардов.
Российские ученые долгое время практически не принимали участие в поисках экзопланет. Лишь с 2020 года в САО РАН стали проводиться наблюдения на 50-сантиметровом роботизированном телескопе с целью обнаружения экзопланет методом транзитной фотометрии, то есть обнаружения таких моментов, когда проплывающая перед звездой планета "съедает" часть ее блеска.