https://ria.ru/20230124/planety-1847115627.html

Ученые РАН обнаружили восемь экзопланет впервые за историю наблюдений

Ученые РАН обнаружили восемь экзопланет впервые за историю наблюдений - РИА Новости, 24.01.2023

Ученые РАН обнаружили восемь экзопланет впервые за историю наблюдений

Ученые РАН с помощью роботизированного телескопа обнаружили восемь потенциальных экзопланет впервые в истории российских наблюдений, сообщил во вторник научный... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:00

2023-01-24T16:00

2023-01-24T17:06

наука

лев зеленый

российская академия наук

наука

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ученые РАН с помощью роботизированного телескопа обнаружили восемь потенциальных экзопланет впервые в истории российских наблюдений, сообщил во вторник научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый. "Российскими учеными на специальном роботизированном телескопе... обнаружены первые "российские" экзопланеты", - сказал Зеленый на "Королевских чтениях", отметив, что всего на данный момент обнаружено восемь кандидатов в экзопланеты. С 2020 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН проводятся наблюдения на 50-сантиметровом роботизированном телескопе с целью обнаружения экзопланет методом транзитной фотометрии. Этот метод заключается в получении зависимости блеска звезды от времени.Экзопланетами называются любые планеты за пределами Солнечной системы с потенциально пригодными для жизни условиями. Сложность их обнаружения заключается в том, что звезды, вокруг которых экзопланеты вращаются, светят гораздо ярче и затмевают их.Первая экзопланета была открыта в 1992 году. Сейчас известно более пяти тысяч таких планет, а всего, как полагают ученые, их только в нашей галактике могут быть сотни миллиардов.Российские ученые долгое время практически не принимали участие в поисках экзопланет. Лишь с 2020 года в САО РАН стали проводиться наблюдения на 50-сантиметровом роботизированном телескопе с целью обнаружения экзопланет методом транзитной фотометрии, то есть обнаружения таких моментов, когда проплывающая перед звездой планета "съедает" часть ее блеска.

https://ria.ru/20230124/yadro-1846961817.html

https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лев зеленый, российская академия наук, наука, космос - риа наука