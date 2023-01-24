https://ria.ru/20230124/peregovory-1847158932.html
Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили
Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили - РИА Новости, 24.01.2023
Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили
Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу вступления в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию Анкары, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:50
2023-01-24T17:50
2023-01-24T18:40
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770030612_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_696ea84a151232bf930acf7d9805caee.jpg
АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу вступления в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию Анкары, сообщил РИА Новости дипломатический источник."По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок", — рассказал собеседник агентства.По его словам, очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций. Кроме того, две недели назад сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Как накануне заявил сам турецкий лидер, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали.Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РПК и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в альянс не будет.
https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html
https://ria.ru/20230124/nato-1847044665.html
https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846578449.html
швеция
финляндия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770030612_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1355c17d060b9ddbbdf10b26a7a045b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, турция, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, Финляндия, Турция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
17:50 24.01.2023 (обновлено: 18:40 24.01.2023)
Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили
Переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили по запросу Турции
АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу вступления в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию Анкары, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.
В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции
в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны.
В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
Кроме того, две недели назад сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана
.
Как накануне заявил сам турецкий лидер, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.
Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине
. Заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия
и Турция их не ратифицировали.
Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РПК и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в альянс не будет.