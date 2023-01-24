https://ria.ru/20230124/peregovory-1847158932.html

Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили - РИА Новости, 24.01.2023

Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу вступления в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию Анкары, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:50

2023-01-24T17:50

2023-01-24T18:40

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АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу вступления в НАТО отложили на неопределенный срок по требованию Анкары, сообщил РИА Новости дипломатический источник."По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок", — рассказал собеседник агентства.По его словам, очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций. Кроме того, две недели назад сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Как накануне заявил сам турецкий лидер, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали.Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РПК и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в альянс не будет.

https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html

https://ria.ru/20230124/nato-1847044665.html

https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846578449.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, финляндия, турция, нато, реджеп тайип эрдоган