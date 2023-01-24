https://ria.ru/20230124/odkb-1847077824.html

Патрушев сообщил о готовности помочь решать задачи, стоящие перед ОДКБ

Патрушев сообщил о готовности помочь решать задачи, стоящие перед ОДКБ - РИА Новости, 24.01.2023

Патрушев сообщил о готовности помочь решать задачи, стоящие перед ОДКБ

Российский Совет безопасности готов помочь решать задачи, стоящие перед Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), речь об этом шла на прошедшей... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:42

2023-01-24T14:42

2023-01-24T14:42

николай патрушев

россия

одкб

безопасность

совет безопасности рф

имангали тасмагамбетов

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российский Совет безопасности готов помочь решать задачи, стоящие перед Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), речь об этом шла на прошедшей в Москве рабочей встрече секретаря СБ РФ Николая Патрушева с генеральным cекретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. "Николай Патрушев поздравил Имангали Тасмагамбетова с назначением на должность, пожелал успехов в деятельности на благо развития Организации Договора о коллективной безопасности, а также выразил готовность к оказанию содействия в реализации стоящих перед секретариатом ОДКБ задач", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. Представитель Казахстана, Тасмагамбетов с 1 января нынешнего года приступил к исполнению обязанностей генсека ОДКБ. Стороны рассмотрели ряд международных проблем, обменялись мнениями по обстановке вдоль границ ОДКБ. Сделан акцент на повышении авторитета ОДКБ и ее взаимодействии с другими международными организациями, отмечается в сообщении. Кроме того, обсуждался порядок реализации приоритетов работы ОДКБ, предложенных Белоруссией, осуществляющей председательство в этой организации в 2023 году. Собеседники также уделили внимание выполнению решений, принятых главами государств-членов ОДКБ в 2022 году. "В частности, речь шла об организации деятельности Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230110/odkb-1843908862.html

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Кирилл Волков

николай патрушев, россия, одкб, безопасность, совет безопасности рф, имангали тасмагамбетов