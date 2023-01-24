https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1846774345.html

Международный день образования

Международный день образования - РИА Новости, 24.01.2023

Международный день образования

24 января по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день образования (International Day of Education). Эта дата установлена 3 декабря 2018 года... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T01:00

2023-01-24T01:00

2023-01-24T01:00

справки

международный день образования

россия

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24 января по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день образования (International Day of Education). Эта дата установлена 3 декабря 2018 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которую поддержали 58 государств-членов. В документе указано, что образование играет ключевую роль в формировании устойчивого и жизнеспособного общества и способствует достижению целей в области устойчивого развития. Генеральная Ассамблея возложила проведение ключевых мероприятий по празднованию дня на ЮНЕСКО как специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами образования. Право на образование закреплено в Статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального и общего образования. Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех. В сентябре 2015 года мировое сообщество приняло Цели устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Образование является ключевым фактором в достижении всех 17 целей. В частности, Цель 4 предусматривает обеспечение всеохватного, справедливого качественного образования и возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.Образование предоставляет возможность выбраться из нищеты и обеспечить свое благосостояние в будущем.По данным ЮНЕСКО, в настоящее время 244 миллиона детей и молодежи не посещают школу, а 771 миллион взрослых неграмотны. У молодых учащихся наблюдается кризис базовых навыков обучения, грамотности и счета. 617 миллионов детей и подростков не умеют читать и считать; менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу. Согласно докладу ЮНЕСКО "Совместное переосмысление наших перспектив: новый социальный договор в интересах образования" (2021), из восьми миллиардов людей в мире более 95% посещали школу.В мире также наблюдается рост охвата дошкольным образованием во всех регионах и группах стран с низким уровнем дохода. Глобальный уровень участия вырос с чуть более 15% в 1970 году до 35% в 2000 году, достигнув более 60% в 2019 году.В 1970 году уровень охвата высшим образованием составлял 10%, в настоящее время – около 40%. По прогнозам, страны с высоким уровнем дохода могут достичь 100% такого охвата в 2034 году, страны со средним уровнем дохода – от 60% до 80% к 2050 году.Эксперты ЮНЕСКО отмечаю, что доступ к высококачественному образованию остается неполным и несправедливым. Сегодня каждый четвертый молодой человек в странах с низким уровнем дохода до сих пор неграмотен. В странах с низким доходом более двух из пяти женщин неграмотны.В разгар пандемии 90% школьников мира или более 1,6 миллиарда детей и подростков лишились возможности посещать школу. Из них около 500 миллионов не имели доступа к дистанционному обучению. В ноябре 2021 года главы государств и правительств, а также министры образования из более чем 40 стран приняли Парижскую декларацию – глобальный призыв, с которым выступили ЮНЕСКО и Франция, к увеличению инвестиций в образование после кризиса пандемии COVID-19. Россия привержена выполнению Цели устойчивого развития о всеохватном качественном образовании для всех. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляет 96,24%. Для детей от полутора до трех лет – 96,34%, от трех до семи лет – 99,57%.Согласно докладу правительства России Федеральному Собранию РФ о реализации государственной политики в сфере образования (2022), на начало 2021/22 учебного года система образования охватывала 32 миллиона детей и молодежи, включая 7,3 миллиона дошкольников всех возрастов, 17,3 миллиона школьников, 3,4 миллиона студентов в системе среднего профессионального образования и четыре миллиона студентов в системе высшего образования, в том числе в очной форме – 2,5 миллиона человек (61,2%).В образовательных организациях всех уровней образования на начало 2021/22 учебного года работало 2449,7 тысяч педагогов. В системе общего образования действовало 39,9 тысяч образовательных организаций. В России – более 1,25 миллионов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и более 700 тысяч детей-инвалидов. В 2022 учебном году в школы пошли около 17,5 миллионов школьников – на 500 тысяч больше, чем в 2021 году. Среди них – около двух миллионов первоклассников.В январе 2022 года стартовала федеральная программа капитального ремонта школ. К концу 2023 года будет отремонтировано три тысячи школьных зданий. Всего до конца 2024 года появится 1300 новых современных школ. С 2020 года по инициативе президента России Владимира Путина реализуется программа "Земский учитель". Ее цель – привлечь новых педагогов в сельскую местность. По условиям программы, учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату – один миллион рублей. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, компенсация составит два миллиона рублей. В декабре 2022 года Минпросвещения утвердило единую образовательную программу для школ, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и блок о специальной военной операции на уроках истории. Также были утверждены программа начального и основного общего образования.В этом же году министерство приняло федеральные основные общеобразовательные программы по истории, обществознанию, литературе, ОБЖ, окружающему миру и географии. Школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года. В системе высшего образования России – 741 университет, в их числе 29 национальных исследовательских, 10 федеральных и два университета с особым статусом: МГУ (Москва) и СПбГУ (Санкт-Петербург).В России реализуется более 650 специальностей по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры (ординатуры, адъюнктуры), ассистентуры-стажировки. Российские вузы также предлагают довузовские подготовительные программы (для подготовки к поступлению в бакалавриат, специалитет и магистратуру), краткосрочные программы (летний университет, семестр в России, летние школы), программы изучения русского языка как иностранного, программы дополнительного образования: профессиональной переподготовки и повышения квалификации.Россия вносит свой вклад в международные усилия по развитию образования.В 2022 году квота для иностранных граждан была увеличена на пять тысяч мест и составила 23 тысячи, в 2023 году она достигнет 30 тысяч. В 2021 году годовая квота не превышала 18 тысяч мест.В настоящее время в России реализуется Национальный проект "Образование" (2018-2024). Его цель – обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, увеличение доли волонтеров до 15% и др. В середине 2019 года Россотрудничество запустило более 40 международных проектов по цифровым технологиям для школьников, студентов, педагогов и молодых ученых по всему миру. В процесс было вовлечено более 50 стран и более 30 тысяч человек. В октябре 2020 года Россотрудничество совместно с Финансовым университетом при правительстве России запустили бесплатные образовательные онлайн-программы от ведущих российских IT-компаний в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Курсы были ориентированы в первую очередь на русскоязычное население в Индии, Индонезии, Вьетнаме, Франции, Ирландии, но пройти их мог любой желающий.В 2023 году пятый Международный день образования пройдет под девизом "Инвестировать в людей, уделять приоритетное внимание образованию". Цель мероприятия – призвать к активной мобилизации вокруг образования, а также наметить путь к воплощению обязательств и глобальных инициатив в действия. Образование должно быть приоритетом для ускорения прогресса в достижении всех Целей устойчивого развития на фоне глобальной рецессии, растущего неравенства и климатического кризиса.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день образования, россия