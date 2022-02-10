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В Минобрнауки сообщили об увеличении квоты для иностранных студентов
В Минобрнауки сообщили об увеличении квоты для иностранных студентов - РИА Новости, 10.02.2022
В Минобрнауки сообщили об увеличении квоты для иностранных студентов
В российских вузах квота для иностранных граждан к 2022 году составит 23 тысячи мест, а к 2023 году увеличится до 30 тысяч мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:32
2022-02-10T10:35
общество
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В российских вузах квота для иностранных граждан к 2022 году составит 23 тысячи мест, а к 2023 году увеличится до 30 тысяч мест, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ."Количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте Правительства Российской Федерации, в 2022 году будет увеличено на 5 тысяч мест и составит 23 тысячи мест, а в 2023 году 30 тысяч мест. В 2021 году годовая квота для иностранных студентов не превышала 18 тысяч мест", - говорится на сайте министерства.Пресс-служба уточняет, что Российский университет дружбы народов в этом году готовится принять не менее 4 тысяч иностранных студентов.Как уточняет пресс-служба, ежегодно количество иностранных студентов увеличивается и в РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГТУ имени М.Э Баумана, Казанском федеральном университете и ряде других вузов.
https://na.ria.ru/20211020/inostrannye_studenty-1755381527.html
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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, мгту имени баумана, навигатор абитуриента
10:32 10.02.2022 (обновлено: 10:35 10.02.2022)
 
В Минобрнауки сообщили об увеличении квоты для иностранных студентов

Квота для иностранцев в российских вузах к 2023 году увеличится до 30 тысяч мест

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В российских вузах квота для иностранных граждан к 2022 году составит 23 тысячи мест, а к 2023 году увеличится до 30 тысяч мест, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
"Количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте Правительства Российской Федерации, в 2022 году будет увеличено на 5 тысяч мест и составит 23 тысячи мест, а в 2023 году 30 тысяч мест. В 2021 году годовая квота для иностранных студентов не превышала 18 тысяч мест", - говорится на сайте министерства.
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Пресс-служба уточняет, что Российский университет дружбы народов в этом году готовится принять не менее 4 тысяч иностранных студентов.
"Чаще всего обучением по квотам Правительства РФ в РУДН интересуются студенты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Из стран дальнего зарубежья больше всего заявок из Афганистана, Китая, Вьетнама, Сирии, Ирана, Ирака, Нигерии", ― сказал ректор РУДН Олег Ястребов, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки.
Как уточняет пресс-служба, ежегодно количество иностранных студентов увеличивается и в РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГТУ имени М.Э Баумана, Казанском федеральном университете и ряде других вузов.
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