https://ria.ru/20220210/vuzy-1772014614.html

В Минобрнауки сообщили об увеличении квоты для иностранных студентов

В Минобрнауки сообщили об увеличении квоты для иностранных студентов - РИА Новости, 10.02.2022

В Минобрнауки сообщили об увеличении квоты для иностранных студентов

В российских вузах квота для иностранных граждан к 2022 году составит 23 тысячи мест, а к 2023 году увеличится до 30 тысяч мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:32

2022-02-10T10:32

2022-02-10T10:35

общество

россия

рэу имени г. в. плеханова

мгту имени баумана

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В российских вузах квота для иностранных граждан к 2022 году составит 23 тысячи мест, а к 2023 году увеличится до 30 тысяч мест, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ."Количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте Правительства Российской Федерации, в 2022 году будет увеличено на 5 тысяч мест и составит 23 тысячи мест, а в 2023 году 30 тысяч мест. В 2021 году годовая квота для иностранных студентов не превышала 18 тысяч мест", - говорится на сайте министерства.Пресс-служба уточняет, что Российский университет дружбы народов в этом году готовится принять не менее 4 тысяч иностранных студентов.Как уточняет пресс-служба, ежегодно количество иностранных студентов увеличивается и в РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГТУ имени М.Э Баумана, Казанском федеральном университете и ряде других вузов.

https://na.ria.ru/20211020/inostrannye_studenty-1755381527.html

https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746530017.html

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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, мгту имени баумана, навигатор абитуриента