https://ria.ru/20230124/nauka-1846992863.html
Ученые предложили новый индикатор загрязненности Черного моря пластиком
Ученые предложили новый индикатор загрязненности Черного моря пластиком - РИА Новости, 24.01.2023
Ученые предложили новый индикатор загрязненности Черного моря пластиком
Один из видов зеленых водорослей подходит в качестве индикатора загрязненности Черного моря полимерными отходами, причем удается определить, как долго пластик... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:16
2023-01-24T10:16
2023-01-24T10:16
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
российская академия наук
черное море
индия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Один из видов зеленых водорослей подходит в качестве индикатора загрязненности Черного моря полимерными отходами, причем удается определить, как долго пластик находится в воде — это выяснили российские и индийские ученые, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. Эту работу выполнили сотрудники федерального исследовательского центра РАН — Института биологии южных морей имени Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) совместно с коллегами из Морского гидрофизического института РАН и Университета Аннамалай (Индия). На любой твердой поверхности, погруженной в морские или пресные воды, в кратчайшие сроки образуется тонкая органическая пленка. В считанные часы к ней прикрепляются тысячи бактериальных клеток, которые за несколько дней могут сформировать сложно структурированные биопленки. Процесс "зарастания" фрагментов пластика морскими микро- и макроорганизмами зависит от огромного количества условий. Поэтому, отмечают исследователи, не удается судить о времени пребывания кусочка пластика в воде по общему количеству живого вещества, которое на этом кусочке накопилось. Но возможно подобрать один биологический вид-индикатор, который бы сразу поселялся на исследуемой поверхности и развивался бы одинаково хорошо и летом, и зимой, то есть мог бы служить "хронометром" жизни пластика в море. Таким видом, считают российские и индийские ученые, и может служить найденный ими на поверхности пластика вид Phycopeltis arundinacea. "Часами", способными показать время нахождения конкретного фрагмента пластика в водах Черного моря, стала зеленая водоросль Phycopeltis arundinacea, найденная российскими и индийскими учеными на поверхности пластика. Эта водоросль была найдена в Черном море полтора десятка лет назад. Тем не менее еще предстоит провести более глубокие исследования встречаемости этой водоросли в черноморских водах, особенностей ее биологии и экологии, скорости роста на разных полимерах, прежде чем можно будет с уверенностью говорить о его пригодности в качестве "хронометра" пластикового загрязнения моря, отмечают ученые. Статья с результатами работы опубликована в одном из ведущих международных журналов.
https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html
https://ria.ru/20220928/tyumgu-1819718378.html
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, российская академия наук, черное море, индия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Российская академия наук, Черное море, Индия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Один из видов зеленых водорослей подходит в качестве индикатора загрязненности Черного моря полимерными отходами, причем удается определить, как долго пластик находится в воде — это выяснили российские и индийские ученые, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Эту работу выполнили сотрудники федерального исследовательского центра РАН — Института биологии южных морей имени Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) совместно с коллегами из Морского гидрофизического института РАН и Университета Аннамалай (Индия).
"Задача определения "возраста" того пластика, который мы обнаруживаем в море, очень сложна, и пока не найдено ее решения. Наша изначальная идея как раз и заключалась в том, чтобы исследовать связь между продолжительностью пребывания пластика в море и степенью его биологического обрастания, и сделать это именно для нашего региона — прибрежных черноморских вод", — пояснил руководитель отдела планктона ФИЦ ИнБЮМ кандидат биологических наук Владимир Муханов.
На любой твердой поверхности, погруженной в морские или пресные воды, в кратчайшие сроки образуется тонкая органическая пленка. В считанные часы к ней прикрепляются тысячи бактериальных клеток, которые за несколько дней могут сформировать сложно структурированные биопленки.
Процесс "зарастания" фрагментов пластика морскими микро- и макроорганизмами зависит от огромного количества условий. Поэтому, отмечают исследователи, не удается судить о времени пребывания кусочка пластика в воде по общему количеству живого вещества, которое на этом кусочке накопилось.
Но возможно подобрать один биологический вид-индикатор, который бы сразу поселялся на исследуемой поверхности и развивался бы одинаково хорошо и летом, и зимой, то есть мог бы служить "хронометром" жизни пластика в море. Таким видом, считают российские и индийские ученые, и может служить найденный ими на поверхности пластика вид Phycopeltis arundinacea.
"Часами", способными показать время нахождения конкретного фрагмента пластика в водах Черного моря, стала зеленая водоросль Phycopeltis arundinacea, найденная российскими и индийскими учеными на поверхности пластика. Эта водоросль была найдена в Черном море полтора десятка лет назад.
Тем не менее еще предстоит провести более глубокие исследования встречаемости этой водоросли в черноморских водах, особенностей ее биологии и экологии, скорости роста на разных полимерах, прежде чем можно будет с уверенностью говорить о его пригодности в качестве "хронометра" пластикового загрязнения моря, отмечают ученые.
Статья с результатами работы опубликована в одном из ведущих международных журналов.