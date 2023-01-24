https://ria.ru/20230124/nauka-1846992863.html

Ученые предложили новый индикатор загрязненности Черного моря пластиком

Ученые предложили новый индикатор загрязненности Черного моря пластиком - РИА Новости, 24.01.2023

Ученые предложили новый индикатор загрязненности Черного моря пластиком

Один из видов зеленых водорослей подходит в качестве индикатора загрязненности Черного моря полимерными отходами, причем удается определить, как долго пластик... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:16

2023-01-24T10:16

2023-01-24T10:16

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

российская академия наук

черное море

индия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Один из видов зеленых водорослей подходит в качестве индикатора загрязненности Черного моря полимерными отходами, причем удается определить, как долго пластик находится в воде — это выяснили российские и индийские ученые, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. Эту работу выполнили сотрудники федерального исследовательского центра РАН — Института биологии южных морей имени Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) совместно с коллегами из Морского гидрофизического института РАН и Университета Аннамалай (Индия). На любой твердой поверхности, погруженной в морские или пресные воды, в кратчайшие сроки образуется тонкая органическая пленка. В считанные часы к ней прикрепляются тысячи бактериальных клеток, которые за несколько дней могут сформировать сложно структурированные биопленки. Процесс "зарастания" фрагментов пластика морскими микро- и макроорганизмами зависит от огромного количества условий. Поэтому, отмечают исследователи, не удается судить о времени пребывания кусочка пластика в воде по общему количеству живого вещества, которое на этом кусочке накопилось. Но возможно подобрать один биологический вид-индикатор, который бы сразу поселялся на исследуемой поверхности и развивался бы одинаково хорошо и летом, и зимой, то есть мог бы служить "хронометром" жизни пластика в море. Таким видом, считают российские и индийские ученые, и может служить найденный ими на поверхности пластика вид Phycopeltis arundinacea. "Часами", способными показать время нахождения конкретного фрагмента пластика в водах Черного моря, стала зеленая водоросль Phycopeltis arundinacea, найденная российскими и индийскими учеными на поверхности пластика. Эта водоросль была найдена в Черном море полтора десятка лет назад. Тем не менее еще предстоит провести более глубокие исследования встречаемости этой водоросли в черноморских водах, особенностей ее биологии и экологии, скорости роста на разных полимерах, прежде чем можно будет с уверенностью говорить о его пригодности в качестве "хронометра" пластикового загрязнения моря, отмечают ученые. Статья с результатами работы опубликована в одном из ведущих международных журналов.

https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html

https://ria.ru/20220928/tyumgu-1819718378.html

россия

черное море

индия

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, российская академия наук, черное море, индия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)