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Союзники НАТО едины в вопросах помощи Украине, заявил глава Минобороны ФРГ - РИА Новости, 24.01.2023
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Союзники НАТО едины в вопросах помощи Украине, заявил глава Минобороны ФРГ
Союзники НАТО едины в вопросах помощи Украине, заявил глава Минобороны ФРГ - РИА Новости, 24.01.2023
Союзники НАТО едины в вопросах помощи Украине, заявил глава Минобороны ФРГ
Впечатление, что Германия изолировано ведет себя в вопросах поставок вооружения Украине, ошибочно, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:58
2023-01-24T13:58
в мире
олаф шольц
германия
украина
нато
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Впечатление, что Германия изолировано ведет себя в вопросах поставок вооружения Украине, ошибочно, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, призвав страны НАТО, ведя публичные дискуссии, не способствовать появлению мнения, что среди союзников есть разобщенность. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках. Как отметил министр обороны, когда сообщается, что среди союзников есть разногласия в этом вопросе, или что якобы Германия изолирована в этой теме от остальных, то это ошибочное впечатление. Глава Минобороны добавил, что Германия хотела бы предотвратить возникновение впечатления разобщенности. "И поэтому мой призыв ко всем союзникам - не способствуйте возникновению такого впечатления путем публичных дискуссий", - отметил Писториус. Он подчеркнул, что принятие решений относительно поставок вооружений - процесс, которому необходимо уделить время. Министр заверил, что союзники Альянса действуют сообща. "Факт остается фактом. НАТО стоит вместе…, и Германия будет выполнять свои обязанности и обязательства во всех отношениях", - заключил глава министерства.
https://ria.ru/20230124/leopard-1847035511.html
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в мире, олаф шольц, германия, украина, нато
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, НАТО
13:58 24.01.2023
 
Союзники НАТО едины в вопросах помощи Украине, заявил глава Минобороны ФРГ

Глава Минобороны ФРГ Писториус: разобщенности среди НАТО в вопросах помощи Украине нет

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Впечатление, что Германия изолировано ведет себя в вопросах поставок вооружения Украине, ошибочно, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, призвав страны НАТО, ведя публичные дискуссии, не способствовать появлению мнения, что среди союзников есть разобщенность.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Олафа Шольца принять решение о поставках.
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Как отметил министр обороны, когда сообщается, что среди союзников есть разногласия в этом вопросе, или что якобы Германия изолирована в этой теме от остальных, то это ошибочное впечатление.
"Я хочу подчеркнуть, что это не так... Есть процессы, которые союзники ведут различным образом, но совместная встреча в пятницу в Рамштайне очень ясно показала, что есть страны, которые действуют точно так же осторожно и взвешенно, как это делает федеральный канцлер (Германии), а есть страны, которые очень настойчиво выдвигают свои требования, и это тоже нормально", - сказал Писториус на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Глава Минобороны добавил, что Германия хотела бы предотвратить возникновение впечатления разобщенности. "И поэтому мой призыв ко всем союзникам - не способствуйте возникновению такого впечатления путем публичных дискуссий", - отметил Писториус. Он подчеркнул, что принятие решений относительно поставок вооружений - процесс, которому необходимо уделить время.
Министр заверил, что союзники Альянса действуют сообща. "Факт остается фактом. НАТО стоит вместе…, и Германия будет выполнять свои обязанности и обязательства во всех отношениях", - заключил глава министерства.
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