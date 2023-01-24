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Глава МИД Финляндии взял обратно свои слова о заявке в НАТО без Швеции - РИА Новости, 24.01.2023
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Глава МИД Финляндии взял обратно свои слова о заявке в НАТО без Швеции
Глава МИД Финляндии взял обратно свои слова о заявке в НАТО без Швеции - РИА Новости, 24.01.2023
Глава МИД Финляндии взял обратно свои слова о заявке в НАТО без Швеции
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто за несколько часов пересмотрел свою позицию по возможному вступлению в НАТО отдельно от Швеции. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:50
2023-01-24T13:51
в мире
пекка хаависто
швеция
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто за несколько часов пересмотрел свою позицию по возможному вступлению в НАТО отдельно от Швеции.Минувшим утром Хаависто допускал возможность разделения совместной заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО из-за разногласий, возникших между Стокгольмом и Анкарой.Финский министр также заявил, что США и другие страны — члены Североатлантического альянса уверены в том, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО совместно."Провокации, которые произошли в Швеции, — это удар по безопасности Финляндии и Швеции", — сказал Хаависто.В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.По информации агентства Anadolu, в среду, 25 января, состоится первое в этом году заседание Совета национальной безопасности Турции. Его участники обменяются мнениями по заявке двух североевропейских государств на вступление в альянс в свете ситуации в Швеции, "где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана".Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее уже ратифицировали 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции.
https://ria.ru/20230124/nato-1847025336.html
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в мире, пекка хаависто, швеция, турция, финляндия, нато
В мире, Пекка Хаависто, Швеция, Турция, Финляндия, НАТО
12:50 24.01.2023 (обновлено: 13:51 24.01.2023)
 
Глава МИД Финляндии взял обратно свои слова о заявке в НАТО без Швеции

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что заявка в НАТО будет подаваться вместе со Швецией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто за несколько часов пересмотрел свою позицию по возможному вступлению в НАТО отдельно от Швеции.

"Уже был обмен идеями со Швецией, мы заявили, что будем придерживаться общей линии, страны подают заявки вместе. Конечно, в глубине души мы думаем о разных мирах (разном развитии событий. — Прим. ред.), если страна будет навсегда заблокирована, но это еще не так. Плана "Б" нет, такой путь не рассматривается", — сказал он после переговоров со шведским коллегой.

Минувшим утром Хаависто допускал возможность разделения совместной заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО из-за разногласий, возникших между Стокгольмом и Анкарой.
Финский министр также заявил, что США и другие страны — члены Североатлантического альянса уверены в том, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО совместно.
"Провокации, которые произошли в Швеции, — это удар по безопасности Финляндии и Швеции", — сказал Хаависто.
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В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.
По информации агентства Anadolu, в среду, 25 января, состоится первое в этом году заседание Совета национальной безопасности Турции. Его участники обменяются мнениями по заявке двух североевропейских государств на вступление в альянс в свете ситуации в Швеции, "где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана".
Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее уже ратифицировали 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции.
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