12:50 24.01.2023 (обновлено: 13:51 24.01.2023)
Глава МИД Финляндии взял обратно свои слова о заявке в НАТО без Швеции
Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что заявка в НАТО будет подаваться вместе со Швецией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто за несколько часов пересмотрел свою позицию по возможному вступлению в НАТО отдельно от Швеции.
"Уже был обмен идеями со Швецией, мы заявили, что будем придерживаться общей линии, страны подают заявки вместе. Конечно, в глубине души мы думаем о разных мирах (разном развитии событий. — Прим. ред.), если страна будет навсегда заблокирована, но это еще не так. Плана "Б" нет, такой путь не рассматривается", — сказал он после переговоров со шведским коллегой.
Минувшим утром Хаависто допускал возможность разделения совместной заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО из-за разногласий, возникших между Стокгольмом и Анкарой.
Финский министр также заявил, что США и другие страны — члены Североатлантического альянса уверены в том, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО совместно.
"Провокации, которые произошли в Швеции, — это удар по безопасности Финляндии и Швеции", — сказал Хаависто.
В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.
По информации агентства Anadolu, в среду, 25 января, состоится первое в этом году заседание Совета национальной безопасности Турции. Его участники обменяются мнениями по заявке двух североевропейских государств на вступление в альянс в свете ситуации в Швеции, "где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана".
Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее уже ратифицировали 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции.