https://ria.ru/20230124/nato-1847025336.html

В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину

В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину - РИА Новости, 24.01.2023

В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что союзники в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, включая германские Leopard, на Украину. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:04

2023-01-24T12:04

2023-01-24T12:09

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что союзники в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, включая германские Leopard, на Украину."Мы сегодня обсуждали это (поставки танков Leopard). Консультации между странами-членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо", - сказал он по итогам встречи в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом.Генсек также призвал страны-члены подготовить танки Leopard к отправке на Украину на случай принятия соответствующего решения в Германии, а также заняться подготовкой украинских экипажей. "Если решение будет принято, потребуется еще какое-то время для подготовки военных к использованию танков", - пояснил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, россия, германия