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В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/nato-1847025336.html
В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину
В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину - РИА Новости, 24.01.2023
В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что союзники в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, включая германские Leopard, на Украину. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:04
2023-01-24T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
сергей лавров
россия
германия
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что союзники в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, включая германские Leopard, на Украину."Мы сегодня обсуждали это (поставки танков Leopard). Консультации между странами-членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо", - сказал он по итогам встречи в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом.Генсек также призвал страны-члены подготовить танки Leopard к отправке на Украину на случай принятия соответствующего решения в Германии, а также заняться подготовкой украинских экипажей. "Если решение будет принято, потребуется еще какое-то время для подготовки военных к использованию танков", - пояснил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Россия, Германия
12:04 24.01.2023 (обновлено: 12:09 24.01.2023)
 
В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину

Генсек НАТО выразил уверенность, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину

© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan FrancoТанк M1A2 Abrams
Танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan Franco
Танк M1A2 Abrams. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что союзники в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, включая германские Leopard, на Украину.
"Мы сегодня обсуждали это (поставки танков Leopard). Консультации между странами-членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо", - сказал он по итогам встречи в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом.
Генсек также призвал страны-члены подготовить танки Leopard к отправке на Украину на случай принятия соответствующего решения в Германии, а также заняться подготовкой украинских экипажей. "Если решение будет принято, потребуется еще какое-то время для подготовки военных к использованию танков", - пояснил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
06:56
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСергей ЛавровРоссияГермания
 
 
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