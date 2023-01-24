https://ria.ru/20230124/moloko-1846966725.html

В России резко снизились продажи растительных аналогов молока

В России резко снизились продажи растительных аналогов молока - РИА Новости, 24.01.2023

В России резко снизились продажи растительных аналогов молока

Продажи растительных аналогов молока в России в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2022 года утратили все достижения прошлого года, уйдя в отрицательную... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:43

2023-01-24T06:43

2023-01-24T06:53

экономика

россия

союзмолоко

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Продажи растительных аналогов молока в России в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2022 года утратили все достижения прошлого года, уйдя в отрицательную зону после роста более чем на 17% за тот же прошлогодний период, среди причин – выбор из-за снижения доходов более доступного по цене традиционного молока, исчезновение эффекта новизны и меньшая представленность на полках, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ, за одиннадцать месяцев 2021 года денежные продажи растительных аналогов молока в крупнейших розничных сетях РФ выросли в годовом выражении на 17,2% и стали топ-перформером среди продукции молочной индустрии, но по итогам того же периода 2022 года эта динамика ушла в отрицательную зону – продажи "в деньгах" упали за год на 0,7%. В свою очередь, продажи традиционного молока резко выросли – на 18,2% за январь-ноябрь 2022 года против 3,3% за тот же период годом ранее, также заметно увеличились денежные продажи сливок – на 17,2% против 4,4% – и ферментированной продукции (кефиры, ряженки и так далее) - на 10,4% за 11 месяцев 2022 года против 1% за январь-ноябрь 2021 года. Неизбежный сценарий Растительные сегменты молочных категорий традиционно занимают основную долю рынка продуктов на основе растительного белка: например, согласно материалам Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО), в 2021 году на долю альтернативных молочных напитков приходилось 65% продуктов на растительной основе в РФ. Нынешняя смена тренда и сокращение продаж неудивительны: по словам экспертов, санкции повысили себестоимость продуктов на растительном белке, которые отчасти стали теперь избыточным потреблением - когда доходы снижаются, ради экономии можно обойтись, к примеру, и традиционным молоком. В предшествующие годы темпы роста этой категории были довольно высокими из-за низкой базы: потребитель охотно пробовал новое, но в текущих экономических условиях пополнение сегмента новыми покупателями существенно замедлилось, констатирует директор аналитического департамента Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Алексей Воронин. Далее - ограниченный платежеспособный спрос: по его словам, тенденция к экономии, вызванная снижением доходов населения, привела к тому, что спрос на более доступные традиционные категории "перетягивает" на себя часть спроса из современных категорий и групп с более высокой ценой. Например, поэтому растет потребление питьевого молока, и сокращается – йогуртов. "Аналогичная ситуация и с продуктами на растительной основе: более высокая цена становится фактором переориентации части спроса на более доступные молочные продукты", - добавляет Воронин. Йогурты среди молочной продукции, согласно данным NielsenIQ, действительно показали некоторое замедление темпов продаж – за 11 месяцев 2022 года их рост в денежном выражении составил 1,8%, годом ранее – 2,5%. Схожую точку зрения высказывает президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков: по его словам, при экономической нестабильности приоритеты покупателей меняются, а так как растительные аналоги молока не являются товарами первой необходимости, а относятся к категории среднего и высокого ценового сегмента, по ним наблюдается снижение продаж. Онлайн не спасает В свою очередь в NielsenIQ также полагают, что изменение цен вносит в объемы продаж растительных сегментов "молочных" категорий довольно незначительный вклад, а более весомым фактором является ассортимент: у производителей он не изменился, но на полках магазинов представлен сейчас в меньшем количестве. "Ритейлеры в своем большинстве сконцентрировали усилия на работе с более прибыльными товарами; в данном случае наиболее успешными SKU традиционной молочной продукции, которая отвечает потребностям экономного покупателя благодаря более низким ценам", - считает директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова. "Кроме того, в условиях обострения борьбы за полочное пространство в офлайн-рознице для растительной молочной продукции большую значимость приобрел канал онлайн-торговли, где она показывает двузначные темпы роста - плюс 18%, которые, однако, за счет меньших объемов не могут перекрыть общего снижения продаж", - добавила эксперт. Не менее важным фактором она считает и трудности с цепочками поставок: производство растительной продукции во многом завязано на импортные составляющие, с которыми возникли трудности, "а значит для части игроков оно стало менее привлекательным с экономической точки зрения". После того как весной 2022 года против РФ были введены санкции, стоимость импортного сырья для производителей продукции на растительной основе поднялась в 1,5-2 раза, говорила РИА Новости в сентябре исполнительный директор СППРО Валерия Родина. Рост себестоимости самой продукции удалось сдержать - по ее словам, за счет альтернативных поставщиков и оптимизации технологий: например, для растительных аналогов молока она выросла примерно на 15-30% за полгода.

https://ria.ru/20230120/moloko-1846273192.html

https://ria.ru/20230123/vypechka-1846676398.html

https://ria.ru/20230123/kontrol-1846822954.html

https://ria.ru/20230123/mandariny-1846523585.html

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экономика, россия, союзмолоко