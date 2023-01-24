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В ДНР испытают минометы с умными прицелами, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230124/minomety-1846967997.html
В ДНР испытают минометы с умными прицелами, заявил Рогозин
В ДНР испытают минометы с умными прицелами, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023
В ДНР испытают минометы с умными прицелами, заявил Рогозин
Россия испытает минометы, оснащенные умными прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T07:05
2023-01-24T11:29
новое оружие россии
безопасность
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москва
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия испытает минометы, оснащенные умными прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. По его словам, в прошлом году 120-миллиметровые минометы с умными прицелами прошли тесты в зоне специальной военной операции, после чего их доработали. Разработчик прицела для минометов — НПО "Автоматика". Изобретение позволяет быстрее открывать огонь по противнику. "Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою", — сказал Рогозин. Он напомнил, что 120-миллиметровый миномет широко распространен во всех частях и когда "Царские волки" подтвердят более оперативное и точное поражение противника, закупки умных прицелов могут начаться в массовом порядке. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников около трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, оказался ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
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Рогозин об "умном" прицеле для минометов
Россия испытает минометы, оснащенные умными прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Умный" прицел для минометов доработан после испытаний в боевых условиях в Донбассе.
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безопасность, россия, москва, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, роскосмос
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Москва, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Роскосмос
07:05 24.01.2023 (обновлено: 11:29 24.01.2023)
 
В ДНР испытают минометы с умными прицелами, заявил Рогозин

Рогозин: минометы с умными прицелами испытают в бою в зоне спецоперации в феврале

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия испытает минометы, оснащенные умными прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
По его словам, в прошлом году 120-миллиметровые минометы с умными прицелами прошли тесты в зоне специальной военной операции, после чего их доработали. Разработчик прицела для минометов — НПО "Автоматика". Изобретение позволяет быстрее открывать огонь по противнику.
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"Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою", — сказал Рогозин.
Он напомнил, что 120-миллиметровый миномет широко распространен во всех частях и когда "Царские волки" подтвердят более оперативное и точное поражение противника, закупки умных прицелов могут начаться в массовом порядке.
Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников около трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, оказался ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияМоскваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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