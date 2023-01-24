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В ДНР испытают минометы с умными прицелами, заявил Рогозин

В ДНР испытают минометы с умными прицелами, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023

В ДНР испытают минометы с умными прицелами, заявил Рогозин

Россия испытает минометы, оснащенные умными прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T07:05

2023-01-24T07:05

2023-01-24T11:29

новое оружие россии

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия испытает минометы, оснащенные умными прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. По его словам, в прошлом году 120-миллиметровые минометы с умными прицелами прошли тесты в зоне специальной военной операции, после чего их доработали. Разработчик прицела для минометов — НПО "Автоматика". Изобретение позволяет быстрее открывать огонь по противнику. "Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою", — сказал Рогозин. Он напомнил, что 120-миллиметровый миномет широко распространен во всех частях и когда "Царские волки" подтвердят более оперативное и точное поражение противника, закупки умных прицелов могут начаться в массовом порядке. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников около трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, оказался ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

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Рогозин об "умном" прицеле для минометов Россия испытает минометы, оснащенные умными прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале, рассказал в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Умный" прицел для минометов доработан после испытаний в боевых условиях в Донбассе. 2023-01-24T07:05 true PT2M59S

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безопасность, россия, москва, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, роскосмос