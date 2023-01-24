https://ria.ru/20230124/marker-1846961308.html

Две версии боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО, заявил Рогозин

Две версии боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023

Две версии боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО, заявил Рогозин

Две версии перспективного боевого робота "Маркер" - разведывательную и ударную - опробуют в зоне специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T03:58

2023-01-24T03:58

2023-01-24T11:28

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий рогозин

технологии

россия

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846980921_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1801722ac1aad95c38272b50d842f20.jpg

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Две версии перспективного боевого робота "Маркер" - разведывательную и ударную - опробуют в зоне специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Мы отрабатываем две версии этой машины. Первая – это разведывательный комплекс, он работает с так называемым подвесным дроном <…> Второй – это боевой вариант", - сказал он. По его словам, боевая версия этого робота может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим оружием. Рогозин уточнил, что подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии "Маркера". Такой дрон поднимается на высоту, например, 150 метров и обеспечивает видимость до 20 километров, в том числе с помощью тепловизоров. Работа по кабелю снимает ограничение по электропитанию беспилотника – ему не нужна батарея, кроме того, на его систему управления нельзя воздействовать средствами РЭБ. Руководитель "Царских волков" добавил, что разведывательный "Маркер" будет выдвигаться в сторону фронта и, находясь в укрытии, поднимать подвесной беспилотник, который будет часами находится в воздухе, ведя разведку обстановки. Ранее было проведено тестирование "Маркера" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности. Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://ria.ru/20230124/rogozin-1846976664.html

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846711368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рогозин об особенностях перспективного боевого робота "Маркер" В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. В зоне СВО опробуют две версии "Маркера" - разведывательную и ударную. 2023-01-24T03:58 true PT2M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, дмитрий рогозин, технологии, россия, роскосмос