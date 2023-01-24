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Две версии боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/marker-1846961308.html
Две версии боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО, заявил Рогозин
Две версии боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023
Две версии боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО, заявил Рогозин
Две версии перспективного боевого робота "Маркер" - разведывательную и ударную - опробуют в зоне специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:58
2023-01-24T11:28
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий рогозин
технологии
россия
роскосмос
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Две версии перспективного боевого робота "Маркер" - разведывательную и ударную - опробуют в зоне специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Мы отрабатываем две версии этой машины. Первая – это разведывательный комплекс, он работает с так называемым подвесным дроном &lt;…&gt; Второй – это боевой вариант", - сказал он. По его словам, боевая версия этого робота может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим оружием. Рогозин уточнил, что подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии "Маркера". Такой дрон поднимается на высоту, например, 150 метров и обеспечивает видимость до 20 километров, в том числе с помощью тепловизоров. Работа по кабелю снимает ограничение по электропитанию беспилотника – ему не нужна батарея, кроме того, на его систему управления нельзя воздействовать средствами РЭБ. Руководитель "Царских волков" добавил, что разведывательный "Маркер" будет выдвигаться в сторону фронта и, находясь в укрытии, поднимать подвесной беспилотник, который будет часами находится в воздухе, ведя разведку обстановки. Ранее было проведено тестирование "Маркера" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности. Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230124/rogozin-1846976664.html
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Рогозин об особенностях перспективного боевого робота "Маркер"
В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. В зоне СВО опробуют две версии "Маркера" - разведывательную и ударную.
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безопасность, дмитрий рогозин, технологии, россия, роскосмос
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Рогозин, Технологии, Россия, Роскосмос
03:58 24.01.2023 (обновлено: 11:28 24.01.2023)
 
Две версии боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО, заявил Рогозин

Рогозин: две версии перспективного боевого робота "Маркер" опробуют в зоне СВО

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Две версии перспективного боевого робота "Маркер" - разведывательную и ударную - опробуют в зоне специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Мы отрабатываем две версии этой машины. Первая – это разведывательный комплекс, он работает с так называемым подвесным дроном <…> Второй – это боевой вариант", - сказал он.
Рогозин об испытании новых вооружений в зоне СВО и финансировании разработок - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:09Специальная военная операция на Украине
Рогозин обсудит возможность финансирования вооружений из средств ВПК
По его словам, боевая версия этого робота может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим оружием.
Рогозин уточнил, что подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии "Маркера". Такой дрон поднимается на высоту, например, 150 метров и обеспечивает видимость до 20 километров, в том числе с помощью тепловизоров. Работа по кабелю снимает ограничение по электропитанию беспилотника – ему не нужна батарея, кроме того, на его систему управления нельзя воздействовать средствами РЭБ.
Руководитель "Царских волков" добавил, что разведывательный "Маркер" будет выдвигаться в сторону фронта и, находясь в укрытии, поднимать подвесной беспилотник, который будет часами находится в воздухе, ведя разведку обстановки.
Ранее было проведено тестирование "Маркера" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
Руководитель группы военных советников Царские волки, бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий РогозинТехнологииРоссияРоскосмос
 
 
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