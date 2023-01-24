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Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/marker-1846960651.html
Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин
Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023
Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин
В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:37
2023-01-24T11:28
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий рогозин
донбасс
россия
роскосмос
технологии
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Сейчас надо иметь в виду, что именно такая машина, которая имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое имеет техническое зрение, имеет возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут, - такие машины там нужны. Как мы будем работать по ним: мы сейчас ждем не менее трех машин, которые должны прийти в наше распоряжение", — заявил он. Рогозин отметил, что "Царские волки" подготовят группу IT-специалистов, которые станут операторами "Маркера". Затем, после обкатки на полигоне, машины отправятся непосредственно к линии фронта. Ранее на космодроме Восточный прошло тестирование "Маркера" в качестве робота-охранника. Эти комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности. Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230123/rogozin-1846711368.html
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Рогозин об особенностях перспективного боевого робота "Маркер"
В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. В зоне СВО опробуют две версии "Маркера" - разведывательную и ударную.
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безопасность, дмитрий рогозин, донбасс, россия, роскосмос, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Рогозин, Донбасс, Россия, Роскосмос, Технологии
03:37 24.01.2023 (обновлено: 11:28 24.01.2023)
 
Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин

Рогозин: три перспективных боевых робота "Маркер" доставят в зону спецоперации в феврале

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Сейчас надо иметь в виду, что именно такая машина, которая имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое имеет техническое зрение, имеет возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут, - такие машины там нужны. Как мы будем работать по ним: мы сейчас ждем не менее трех машин, которые должны прийти в наше распоряжение", — заявил он.
Руководитель группы военных советников Царские волки, бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 11:00Специальная военная операция на Украине
Рогозин: обстрелявший "Царских волков" украинский расчет будет уничтожен
Рогозин отметил, что "Царские волки" подготовят группу IT-специалистов, которые станут операторами "Маркера". Затем, после обкатки на полигоне, машины отправятся непосредственно к линии фронта.

"Нам надо понять, как будет работать "Маркер" в условиях, когда будут вводиться противником коррекции по навигационным сигналам, когда будут работать мощные средства радиоэлектронной борьбы. Как справится эта машина, как она будет преодолевать все это своими "мозгами" техническими, как оператор будет ориентироваться, чтобы уйти из-под удара и нанести, наоборот, удар противнику", — рассказал собеседник агентства.

Ранее на космодроме Восточный прошло тестирование "Маркера" в качестве робота-охранника. Эти комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий РогозинДонбассРоссияРоскосмосТехнологии
 
 
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