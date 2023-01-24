https://ria.ru/20230124/marker-1846960651.html

Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин

Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин - РИА Новости, 24.01.2023

Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин

В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T03:37

2023-01-24T03:37

2023-01-24T11:28

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий рогозин

донбасс

россия

роскосмос

технологии

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Сейчас надо иметь в виду, что именно такая машина, которая имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое имеет техническое зрение, имеет возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут, - такие машины там нужны. Как мы будем работать по ним: мы сейчас ждем не менее трех машин, которые должны прийти в наше распоряжение", — заявил он. Рогозин отметил, что "Царские волки" подготовят группу IT-специалистов, которые станут операторами "Маркера". Затем, после обкатки на полигоне, машины отправятся непосредственно к линии фронта. Ранее на космодроме Восточный прошло тестирование "Маркера" в качестве робота-охранника. Эти комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности. Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846711368.html

https://ria.ru/20230124/gimn-1846959548.html

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Рогозин об особенностях перспективного боевого робота "Маркер" В феврале в зону спецоперации поступят три перспективных боевых робота "Маркер", сообщил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. В зоне СВО опробуют две версии "Маркера" - разведывательную и ударную. 2023-01-24T03:37 true PT2M40S

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безопасность, дмитрий рогозин, донбасс, россия, роскосмос, технологии